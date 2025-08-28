マジックのモーズリーHCがトップ得票／『ESPN』によるアウォード予想（最優秀コーチ賞編）

8月27日（現地時間26日）。米メディア『ESPN』が、NBAの2025－26シーズンに向けた主要アウォード予想を公開した。

NBAの専門家やリポーター、エディター、アナリストたちへ聞き、各種アウォードの予想結果が明らかになった。ここでは、今シーズンの最優秀コーチ賞の予想を見ていきたい。1位票5ポイント、2位票3ポイント、3位票1ポイントが加算された結果は下記のとおり。

◆■『ESPN』による2025－26シーズン最優秀コーチ賞予想の投票結果

１位 ジャマール・モーズリー（オーランド・マジック）：48ポイント



２位 クイン・スナイダー（アトランタ・ホークス）：24ポイント



３位 イーメイ・ユドカ（ヒューストン・ロケッツ）：22ポイント



４位 マイク・ブラウン（ニューヨーク・ニックス）：21ポイント



５位 ミッチ・ジョンソン（サンアントニオ・スパーズ）：16ポイント

トップに立ったのは、就任5年目のモーズリーHC（ヘッドコーチ）。現在2シーズン連続で勝率5割以上を残し、プレーオフへ出場中のマジックは、2シーズン続けてディフェンシブ・レーティングでリーグトップ3に入っている。

今夏チームはトレードとFA（フリーエージェント）戦線でケンテイビアス・コールドウェル・ポープ（現メンフィス・グリズリーズ）、コール・アンソニー、ギャリー・ハリス（いずれも現ミルウォーキー・バックス）が退団も、トレードでデズモンド・ベイン、FAのタイアス・ジョーンズを補強し、モリッツ・ワグナーと1年の再契約を結んだ。

2位にはスナイダーHC、3位にユドカHC、4位にブラウンHC、5位にジョンソンHCが僅差で続いた。2シーズン連続で勝率5割を切っているホークスは、元オールスタービッグマンのクリスタプス・ポルジンギスに加え、ニキール・アレクサンダー・ウォーカーとルーク・ケナードが加入し、3シーズンぶりのプレーオフ進出を狙う。

ユドカが指揮を執るロケッツは、ケビン・デュラントを加えるなど着実に戦力増強。ブラウンHCは、昨シーズンにイースタン・カンファレンス3位の51勝31敗を残し、カンファレンス・ファイナルまで勝ち進んだニックスの新指揮官へ就任。

5位のジョンソンHCは、ビクター・ウェンバンヤマ、ディアロン・フォックスを擁するスパーズで初のフルシーズンを迎える。

【動画】昨季マジックの選手たちが見せたベストディフェンシブプレー集！





