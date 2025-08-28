プロ野球・巨人の中山礼都選手が、先輩の意外な一面について語りました。

その“先輩”として名前があがったのは、2年ぶりのシーズン50登板を達成し、29ホールド・防御率1.71をマークしている10年目左腕・中川皓太投手。最近の近況について聞かれた中山選手は「意外とこういう人なんだって思ったんですけど」と、中川投手についてのエピソードを披露します。

中山選手は、以前から中川投手に対して“静かそう”という印象があったとのこと。しかし試合中の姿を見て新たな発見があったと語ります。

「皓太さんが投げている時、アウトを取ったら内野手みんなに『ワンアウト！ワンアウト！』って結構大きな声で声をかけていて。試合になったらそうやって声出して。想像以上に大きな声で、周りの守ってる選手を鼓舞するというか。そういう方なんだなって新しい発見でした。『皓太さん、こんな声出るんだ！』って(笑)」と笑顔でコメント。グラウンドでともにプレーするからこそわかる仲間の姿を明かしました。

(8月25日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)