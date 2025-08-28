阿部サダヲと松たか子が、テレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』のクランクアップを迎えた。

参考：阿部サダヲが感じた『しあわせな結婚』松たか子の魔力 「ミスリードされていると思います」

本作は、NHK大河ドラマ『光る君へ』（2024年）以降、初の連続ドラマとなる大石静が脚本を手がける、夫婦の愛を問う“完全オリジナルホームドラマ”であり、令和の“マリッジ・サスペンス”。テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる阿部が弁護士・原田幸太郎役で主演を務め、本作のカギを握るミステリアスな妻・鈴木ネルラ役を松が演じている。

幸太郎とネルラが揃う最後の撮影は、ふたりきりの大事なシーンとなった。無事に撮影を終えた阿部は、「本当に終わったのか……まだポッドキャストなのか、スピンオフなのか、まだまだやらされそうで（笑）、本当にちゃんと終わったのか確認したいですね」と疑心暗鬼ながらも、「本当に終わりなんですよね!? 松さんと一緒に終われてうれしかったです」と笑顔を見せた。

同じく松も、「寂しいけれど、ホッとした気持ちが強いです。阿部さんと一緒のシーンで終われたのはすごく幸せなことだと思いました」とコメント。息の合った芝居を披露する一方、ポッドキャストでは仲の良さ全開で爆笑トークを繰り広げるなど、強い信頼関係で結ばれている2人らしく、“同じ気持ち”でのクランクアップとなった。

阿部は「ネルラは面白いですよね。松さんは表情がいっぱいあるので、“怒っているのか？”という謎の表情に戸惑うのも楽しかったです」と、松が演じるネルラのミステリアスさの改めて魅力を語り、松は「各キャラクターに大石さんの息を感じるというか。最終回に近づくにつれて、大石さんが描くキャラクターと、私たちが演じてきたムードが混ざっていくのが、連続ドラマならではだな、と。難しいですし、面白いなと思いました」と撮影を振り返った。

さらに、「『阿部さんがいてくれてよかった』と思うシーンや時間が何度もあったので、楽しかったです。“説明できても説明したくない”という、ちょっとした音や、何かで感じよう、理解しようと思わせてくれて助けられたときが何度もあり、感謝しております」と阿部に感謝を伝えると、阿部も「相談とかはしていないんですが、ずっとありがたかったです。最初の方は迷いながらやっていたので、松さんと演じられてよかったです」とお互いへの感謝の気持ちを伝えた。

コメント●阿部サダヲ（原田ネルラ役）本当に終わったのか……まだポッドキャストなのか、スピンオフなのか、まだまだやらされそうで（笑）本当にちゃんと終わったのか確認したいですね。本当に終わりなんですよね!? 松さんと一緒に終われてうれしかったです。そして、ネルラは面白いですよね。松さんは表情がいっぱいあるので、“怒っているのか？”という謎の表情に戸惑うのも楽しかったです。ただ「ネルラ」って言いにくいんですよね……モノローグがあるんですけど、だいたい「ネルラ」で引っかかっちゃうんです。でもネルラ、レオ、五守って覚えやすくて面白いですよね。むしろ原田幸太郎の方が覚えづらいです（笑）。松さんとは、相談とかはしていないですが、ずっとありがたかったです。最初の方は迷いながらやっていたので、松さんと演じられてよかったです。

●松たか子（原田ネルラ役）寂しいけれど、ホッとした気持ちが強いです。阿部さんと一緒のシーンで終われたのはすごく幸せなことだと思いました。『しあわせな結婚』は、各キャラクターに大石さんの息を感じるというか。幸太郎さんも大石さんに見えるし、寛さんも大石さんに見えるし、ネルラも大石さん。でも最終回に近づくにつれて、大石さんが描くキャラクターと、私たちが演じてきたムードが混ざっていくのが、連続ドラマならではだな、と思い、難しいんですが面白いなと思いました。また、阿部さんがいてくれてよかったと思うシーンや時間が何度もあったので、楽しかったです。“説明できても説明したくない”という……ちょっとした音や、何かで感じよう、理解しようと思わせてくれて助けられたときが何度もあり、感謝しております。

（文＝リアルサウンド編集部）