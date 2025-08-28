¡ÖÀ®¿Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¾¾Â¼º»Í§Íý¡¢¡È13ºÐ¡É¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬ÁÇÅ¨¡×
¸µÇµÌÚºä46¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¤µ¤ó¤Ï8·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡È13ºÐ¡É¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È13ºÐ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾Â¼º»Í§Íý
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö13ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö±Ê±ó¤Î10Âå¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Þ¤Á¤å¡¢È´·²¤Ê¥»¥ó¥¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¼ã¤¯åºÎï¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èþ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö±Ê±ó¤Î10Âå¤Ç¤¹¤Í¡×¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡13ºÐ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¾åÉô¤¬¸¤¤Î·Á¤ò¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
X¤Ç¤âÊó¹ðÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë27Æü¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´ÉÍý¤¹¤ëX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¡¡13ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾Â¼¤µ¤ó¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢À®¿Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²¿ÅÙÌÜ¤Î13ºÐ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©www¡×¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤¦¤³¤Î¿Í¤¬1ÈÖ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
