¡¡4¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦OWV¤Îº´ÌîÊ¸ºÈ¤¬28Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂçºå¡¦Ì´½§¡Ë¤Î¡Ö¤è¤·¤â¤È waraii myraii´Û¡×¥¢¥·¥¿¹¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡¢¡Ö³¤¤È³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤Î¥¢¥·¥¿¡Á»ÈÍÑºÑ¤ßµùÌÖ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Á¡×¤ËÅÐÃÅ¡£°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡¢ÈÈ¿ÍÂáÊá¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÈÆÃ¤Ê¥·¥ã¥Ä¤Î¸«¤»Êý¤ò¤¹¤ëOWV
¡¡º£²ó¡¢½éËüÇî¤È¤¤¤¦OWV¤ÎÃæÀî¾¡½¢¡¢ËÜÅÄ¹¯Í´¡¢º´Ìî¡¢±ºÌî½¨ÂÀ¤Î4¿Í¡£¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç24½Õ¡ÙÅÁÅý¤Î¡ÖÀÖºä5ÃúÌÜ¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¤½¤Î·òµÓ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëº´Ìî¤Ï¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î³°¼þ¤¬2¥¥í¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¡ÖÁö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤ÊÍÍ»Ò¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö¥¢¥·¥¿¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤æ¤ë¤æ¤ëÌÜÉ¸¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Áö»×¹Í¡×¤òµó¤²¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Îµ÷Î¥¤Ê¤é¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç¹Ô¤¯¡×¤È·òµÓ¤é¤·¤¤²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö8·î¤Ï400¥¥íÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥µ¥é¥ê¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡°Ï¤ß¼èºà¤Ç400¥¥íÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÄ«¤ÈÃë¤Ï½ë¤¤¤Î¤Ç¡¢ËèÈÕ20¥¥íÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¿¼Ìë¤Ë20¥¥í¡¢¥¬¥Á¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¦¼Á¤È¤Î¾¡Éé¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀèÆü¤Ï¡¢20¥¥íÁö¤Ã¤ÆµÙ·Æ¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¡ØÆ¨¤²¤ó¤Ê¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤È¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó2¿Í¤¬¡¢»æÂÞ¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î´Ä¶¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º»Ñ¤ÎËÍ¤¬1ÈÖÁá¤¤¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦ËÍ¤¬¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÁö¤Ã¤Æ¡ËÊá¤Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈÈ¿ÍÂáÊá¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡´¶¼Õ¾õ¤ò¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ê¸ùÀÓ¤À¤¬¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¡Ö»ø¤Î¤è¤¦¤Ë¡Êµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏSDGs ¤Î¥´¡¼¥ë 14 ¡Ö³¤¤ÎË¤«¤µ¤ò¼é¤í¤¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢µÈËÜ¶½¶È¤¬ SDGs ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥°¥í¡¼¥Ö¥é¥¤¥É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡Ö³¤¤Î»ñ¸»¤òÌ¤Íè¤Ø·Ò¤°¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¡£½éÆü¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥µ¥¹¥É¥ë¡×¤Ç¤¢¤ëOWV¤¬¡¢»ÈÍÑºÑ¤ßµùÌÖÍ³Íè¤ÎÀ¸ÃÏ¤Çºî¤é¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ë¡Ö¥¢¥·¥¿¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤æ¤ë¤æ¤ëÌÜÉ¸¡×¤ò½ñ¤¤¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¡£¤Þ¤¿¡ØSummer Days¡Ù¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï9·î7¡¢11¡¢17¡¢28Æü¤Ë¤â³«¤«¤ì¤ë¡£
