Ado¡¢50Ëü¿Í°Ê¾åÆ°°÷¤·¤¿¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ò¥Ï¥ï¥¤¤Ç´°Áö

Ado¤Ë¤È¤Ã¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØAdo WORLD TOUR 2025 ¡ÈHibana¡É Powered by Crunchyroll¡Ù¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î24Æü¥Û¥Î¥ë¥ë¡¦Blaisdell Arena¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¤¿¡£
¢£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë¥Û¥Î¥ë¥ë¸ø±é¤Ç¤ÏÁ´21¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢Á´34¸ø±éÆ²¡¹¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì
¥Û¥Î¥ë¥ë¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¡¢MC¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥í¥Ï～¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥Ä¥¢ー¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹¤ÎÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤é¤·¤¯¥Ä¥¢ー¤Î¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤òÌó5,000¿Í¤¬¸«ÆÏ¤±¡¢¡ÖÍÙ¡×¤ä¡Ö¿·»þÂå¡×¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°¥Ä¥¢ー¤Î¤ß¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖChandelia¡×¡ÊSia¥«¥Ðー¡Ë¤ò´Þ¤àÁ´21¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢Á´34¸ø±é¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¢£²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¡¦Blaisdell Arena
Blaisdell Arena¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Û¥Î¥ë¥ë¤ÎÃæ¿´Éô¥ïー¥ÉÃÏ¶è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂ¿ÌÜÅª¥¢¥êー¥Ê¤Ç¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Å¸¼¨²ñ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃøÌ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¸ø±é¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¶¡¦¥íー¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥Èー¥ó¥º¡¢¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¡¢¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥£¡¢¥á¥¿¥ê¥«¡¢¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥êー¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó5¡¢¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥Þー¥º¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤Ï1990Ç¯¤Ë°ÉÎ¤¤¬¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¡¢Blaisdell Arena¤Ïº£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¢£À¤³¦33ÅÔ»Ô¤Ç50Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¤¿¡ØAdo WORLD TOUR 2025 ¡ÈHibana¡É Powered by Crunchyroll¡Ù
º£²ó¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØAdo WORLD TOUR 2025 ¡ÈHibana¡É Powered by Crunchyroll¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦33ÅÔ»Ô¡¢50Ëü¿Í°Ê¾åÆ°°÷¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²áµîºÇÂçµé¡£4·î26Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢º£²ó¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØAdo WORLD TOUR 2025 ¡ÈHibana¡É Powered by Crunchyroll¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢ËÌÊÆ¡¢ÃæÆîÊÆ¤ò²ó¤ê¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ç¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢11·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥Éー¥à¡¢µþ¥»¥é¥Éー¥à¤Ç¤Î³®Àû¸ø±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡§PHOTO BY Viola Kam¡ÊV¡Çz Twinkle¡Ë
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1. ¤¦¤Ã¤»¤§¤ï
2. ¥é¥Ã¥ー¥Ö¥ëー¥È
3. ¥®¥é¥®¥é
4. ¾§
5. ¥¯¥é¥¯¥é
6. ¥ì¥Ç¥£¥á¥¤¥É
7. MIRROR
8. ¥·¥ã¥ë¥ë
9. ¥¨¥ë¥Õ
10. Value
11. Stay Gold
12. ¥ë¥ë
13. ¥¦¥¿¥«¥¿¥é¥é¥Ð¥¤
14. °¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ
15. µÕ¸÷
16. ¥Ò¥Ð¥Ê¡ÊDECO*27¥«¥Ðー¡Ë
17. Episode X
18. ÍÙ
¥¢¥ó¥³ー¥ë
19. ¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー
20. Chandelia¡ÊSia¥«¥Ðー¡Ë
21. ¿·»þÂå
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.22 ON SALE
Blu-ray & DVD¡Ø¥â¥Ê¡¦¥ê¥¶¤Î²£´é¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØAdo WORLD TOUR 2025 ¡ÈHibana¡É Powered by Crunchyroll¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://sp.universal-music.co.jp/ado/hibana/
Ado OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/ado/