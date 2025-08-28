【MLB】ドジャース5ー1レッズ（8月27日・日本時間28日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、二刀流デーで“大慌て”の珍事

ドジャースの大谷翔平投手がレッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発登板。二刀流デーならではの、思わぬ“珍事”が映像に映し出され、ファンを沸かせた。

今季11度目の先発マウンドに立った大谷は、3回にマルテに先制ソロを浴びたものの、その裏の攻撃で自らチーム初ヒットを放ち反撃の口火を切ると、打線は一気につながりキケ・ヘルナンデス、ラッシングのタイムリーで逆転。4回までに試合をひっくり返した。

迎えた5回、大谷はこの回も三者凡退に抑え込む力投。87球を投げ終えて一息ついたかに見えたが、直後には“先頭打者”として再び打席に立つ順番が巡ってくる。投球直後にすぐ打席へ準備しなければならないのも、二刀流ならではのハードスケジュールだ。

ベンチに戻る大谷の姿は、まるで小走りで慌てるよう。額の汗を拭いながらユニフォームを整え、打席に向かう準備に追われる様子が中継のリプレーで映し出された。投げ終えた直後の投手がそのまま打席準備に入る姿はまさに“大谷ならでは”。

中継の視聴者からは「あれ？さっきこの人投げてましたよね？？」「やべっ、次オレじゃんw」「フラフラです」「疲れるよな大谷」「ヘトヘトのご様子…」といったコメントが寄せられ、慌ただしくも懸命な姿に、ファンからは温かい反応が広がっていた。二刀流という立場だからこそ生まれる“慌ただしさ”が、またひとつ大谷翔平の特別さを浮き彫りにしていた。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）