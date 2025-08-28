斎藤工、永尾柚乃出演のテレビ朝日ドラマ「誘拐の日」第８話が２６日に放送された。次回が最終回で「明かされる衝撃の黒幕」と告知されている。

第８話では、七瀬凛（永尾柚乃）が新庄政宗（斎藤工）に隠れて事件前の七瀬家の防犯カメラを見て、何かに気付いた様子。

七瀬守（半田周平）と妻が殺害された事件は、新庄汐里（安達祐実）である可能性が示唆されているが…。

凛が見ていた防犯カメラの映像では、七瀬家を訪れた汐里が、七瀬院長に懇願するように何かを訴え土下座。七瀬院長がなだめるように肩に手をやっている。

七瀬の妻、汐里ともに、どこかそれぞれ自分の娘に対しての愛情が薄いような描写も。

ラスト警察に踏み込まれ、観念する政宗に、凛が「パパ！」と泣き叫んだ。

ネットでは「生まれてすぐ汐里は凛と芽生をすり替えた？おそらく返してくれと汐里は土下座」「めいちゃんに興味なさそうな素振り見せてるし」「土下座までする汐里。守さんに何を頼んでるんだろう」「汐里が２人殺害したかどうか？」「政宗は凛の本当の父親で病弱で実験台になれない守の子（めい）と入れ替えられた」と予想する投稿も集まっている。