女優の吉瀬美智子（50）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。ナンパ男を撃退した過去について語った。

この日、アイスショー出演準備のため欠席した木曜レギュラーの高橋大輔さんの代役として出演したお笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子から「ナンパ男を美貌で黙らせてるっぽい」とのイメージをぶつけられた。

吉瀬の大ファンだという信子は「じゃあお姉さん、飲み行こうよって言って、くるっと振り返った時に、ヤバくね？みたいな。で逃げる。うちが男だったら余裕で逃げる」と状況を想像。「つり合わないもん、つり合うと思って生きてきた男ヤバすぎ。マジで」と続けた。

吉瀬はこれに「〇」の札を掲げ、スタジオからは「かっこいい！」の声が上がった。

吉瀬は「ありますね」と言い、「どう考えても若くて違うでしょって思う時に、“いや、あなたが選ぶんじゃなくて、私が選ぶから”って」と話したことがあるとぶっちゃけた。

信子は「かっこいい！」と大興奮で、吉瀬は「言っちゃいましたね。飲んでましたけどね」「ベロ酔いですね」と笑ってみせた。