Nextorage株式会社は、8月29日（金）から9月4日（木）にかけて開催される「Amazon スマイルSALE」に参加。同社取り扱い製品をセール価格で提供する。

CFexpress 4.0規格のメモリーカードや、USB4対応のポータブルSSDも対象。割引率が最も高いのはUHS-I SDカードとカードリーダーのセット品で、20％OFFとなっている。

セール期間

2025年8月29日（金）9時00分～9月4日（木）23時59分

セール対象製品

CFexpress Type Bメモリーカード

NX-B2PRO1330G：154,900円→131,665円（15％OFF） NX-B2PRO660G：79,790円→67,822円（15%OFF） NX-B2PRO330G：49,790円→42,322円（15%OFF） NX-B2PRO165G：26,990円→22,942円（15%OFF） NX-B3AE2000G：99,800円→84,830円（15%OFF） NX-B3AE1000G：59,800円→50,830円（15%OFF） NX-B3AE500G：31,980円→27,183円（15%OFF） NX-B3SE1024G：46,800円→39,780円（15%OFF） NX-B3SE512G：28,800円→24,000円（16%OFF） NX-B3SE256G：18,800円→15,980円（15%OFF）

・NX-B2SE256G：15,980円→13,583円（15%OFF）

・NX-B2SE128G：11,680円→9,928円（15%OFF）

CFexpress Type Bメモリーカード用カードリーダー

・NX-SB1PRO：13,980円→12,200円（13%OFF）

・NX-SB1SE：8,990円→8,091円（10%OFF）

CFexpress Type Aメモリーカード

CFexpress Type Aメモリーカード用カードリーダー

NX-A2PRO640G：74,800円→63,580円（15%OFF） NX-A2PRO320G：39,800円→33,830円（15%OFF） NX-A2PRO160G：24,980円→21,233円（15%OFF） NX-A1PRO640G：70,420円→56,336円（20%OFF） NX-A1PRO320G：38,530円→30,824円（20%OFF） NX-A1PRO80G：15,980円→13,072円（18%OFF） NX-A1PRO40G：9,980円→8,982円（10%OFF） NX-A2AE2000G：99,800円→80,980円（18%OFF） NX-A2AE1000G：64,980円→55,233円（15%OFF） NX-A2AE500G：34,800円→29,580円（15%OFF） NX-A2SE1024G：59,800円→50,830円（15%OFF） NX-A2SE512G：28,800円→24,480円（15%OFF） NX-A2SE256G：15,980円→13,583円（15%OFF） NX-A1SE1920G：56,270円→45,016円（20%OFF） NX-A1SE960G：43,490円→34,792円（20%OFF）

・NX-SA1PRO：13,980円→12,200円（13%OFF）

SDXC UHS-II メモリーカード

SDXC UHS-I メモリーカード

SDメモリーカード用デュアルスロットカードリーダー

NX-F2PRO256G：31,980円→27,183円（15%OFF） NX-F2PRO128G：16,480円→14,008円（15%OFF） NX-F2PRO64G：8,280円→7,038円（15%OFF） NX-F2SE512G：19,800円→16,830円（15%OFF） NX-F2SE256G：12,980円→11,000円（15%OFF） NX-F2SE128G：7,380円→6,273円（15%OFF）NX-F2CL512G：7,790円→6,466円（17%OFF） NX-F2CL256G：4,780円→3,967円（17%OFF） NX-F2CL128G：2,840円→2,386円（16%OFF） NRS-HA256：6,280円→5,652円（10%OFF） NRS-HA128：3,180円→2,862円（10%OFF） NRS-HA64G：1,990円→1,791円（10%OFF）

・NX-DF1CL：7,980円→7,182円（10%OFF）

USB 40GbpsポータブルSSD

microSDXC UHS-IIメモリーカード

microSDXC UHS-Iメモリーカード

DRW-2PF2CL256G：16,660円→13,328円（20%OFF） DRW-F2CL256G：12,120円→9,696円（20%OFF） DRW-2PF2CL128G：12,980円→10,384円（20%OFF） DRW-F2CL128G：10,280円→8,224円（20%OFF）NX-PS1PRO2TB：49,800円→44,820円（10%OFF） NX-PS1PRO1TB：39,800円→33,830円（15%OFF）NX-M2SE512G：19,800円→16,830円（15%OFF） NX-M2SE256G：10,980円→9,333円（15%OFF） NX-M2SE128G：6,980円→5,933円（15%OFF）NX-M2CL1TB：14,990円→13,491円（10%OFF） NX-M2CL512G：7,290円→6,561円（10%OFF） NX-M2CL256G：3,780円→3,402円（10%OFF） NX-M2CL128G：1,980円→1,782円（10%OFF）