XGが再び中国へ！3つの大型音楽フェスに出演決定

XGが、10月に再び中国の地に降り立ち、『CHINA FESTIVAL TOUR』と題して、3つの大型音楽フェスに出演することが発表された。

■中国を代表する音楽フェスティバルに出演

世界35都市47公演を回り、東京ドームにてファイナルを迎えた初のワールドツアー『The first HOWL』を完走したXG。3月には中国4都市（杭州、上海、北京、成都）での追加公演も開催され、チケットは即日完売。中国でも根強い人気を証明した。

今回出演が決定したのは、10月2日開催の北京『GuangZhou MDSK Music Festival』、10月4日開催の広州『STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL』、10月7日開催の瀘州『2025 LUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL』の3公演。いずれも数万人規模の観客を動員する、中国を代表する音楽フェスティバルだ。

XGが中国の音楽フェスに出演するのは、2024年12月の『STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL』（広州）以来となり、今回の発表に現地のファンからは期待の声が寄せられている。

■日本では『The first HOWL』展示会が9月1日からスタート

8月30日には日本最大級の音楽フェス『a-nation』にてヘッドライナーを務め、10月11日・12日には、さいたまスーパーアリーナで開催する『Coca Cola X Fes』の出演も控えるXG。

さらに、9月1日からは、ワールドツアー『The first HOWL』の展示会『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION』が、原宿ラフォーレミュージアム（東京）でスタートする。本展示会では、ツアー中に撮影された厳選写真や、実際にステージで着用された衣装展示、映像コンテンツの他、あらたな限定グッズの販売も予定されている。

■イベント情報

『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION Landing at TOKYO』

09/01（月）～09/07（日）東京・原宿ラフォーレミュージアム

■リリース情報

2025.08.08 ON SALE

ALBUM『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live』

