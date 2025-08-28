　28日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5818枚だった。うちプットの出来高が8788枚と、コールの7030枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の981枚（30円安43円）。コールの出来高トップは4万5000円の1352枚（27円高73円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　47　　　 0　　　 1　　51000　
　 449　　　 0　　　 1　　50000　
　　40　　　 0　　　 2　　49000　
　 160　　　+2　　　 5　　48000　
　 341　　　+4　　　10　　47000　
　　63　　　+7　　　19　　46250　
　 527　　 +11　　　25　　46000　
　 138　　 +13　　　32　　45750　
　　29　　 +13　　　36　　45625　
　 135　　 +16　　　41　　45500　
　　35　　 +13　　　44　　45375　
　 107　　 +22　　　56　　45250　
　　37　　 +22　　　62　　45125　
　1352　　 +27　　　73　　45000　
　　88　　 +20　　　82　　44875　
　 158　　 +31　　　95　　44750　
　 125　　 +29　　 100　　44625　
　 314　　 +44　　 130　　44500　
　　38　　 +40　　 135　　44375　
　 126　　 +35　　 155　　44250　
　　55　　 +40　　 170　　44125　
　 937　　 +75　　 220　　44000　
　　40　　 +70　　 240　　43875　
　 153　　 +70　　 265　　43750　
　　53　　 +55　　 290　　43625　
　 460　　+115　　 365　　43500　　1070 　　-210　　　17　
　　25　　 +35　　 340　　43375　
　 225　　+110　　 450　　43250　
　　27　　 +95　　 475　　43125　　1005 　　　　　　　 1　
　 476　　+145　　 560　　43000　　 665 　　-265　　　12　
　　18　　+115　　 590　　42875　
　　50　　+130　　 655　　42750　　 535 　　-260　　　76　
　　13　　+130　　 725　　42625　　 520 　　-220　　　35　
　　80　　+210　　 850　　42500　　 435 　　-230　　 362　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 415 　　-190　　　56　
　　 8　　+155　　 905　　42250　　 360 　　-195　　 111　
　　 7　　+185　　 955　　42125　　 340 　　-165　　　77　
　　17　　+245　　1200　　42000　　 285 　　-190　　 539　
　　12　　+145　　1135　　41875　　 280 　　-155　　　54　
　　 8　　+170　　1240　　41750　　 240 　　-150　　 116　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 215 　　-140　　　11　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 195 　　-135　　 244　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 175 　　-120　　　42　
　　35　　+365　　1750　　41250　　 170 　　-110　　 122　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 145 　　 -80　　　45　
　　 3　　+100　　1855　　41000　　 135 　　-105　　 322　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 135 　　 -80　　　59　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 110 　　 -90　　 164　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 105 　　 -75　　　28　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　97 　　 -73　　 293　
　　　　　　　　　　　　　40375　　　96 　　 -64　　　16　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　84 　　 -61　　　61　
　　　　　　　　　　　　　40125　　　74 　　 -66　　　65　
　　 1　　　　　　2690　　40000　　　70 　　 -55　　 653　