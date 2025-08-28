日経225オプション9月限（28日日中） 4万5000円コールが出来高最多1352枚
28日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5818枚だった。うちプットの出来高が8788枚と、コールの7030枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の981枚（30円安43円）。コールの出来高トップは4万5000円の1352枚（27円高73円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
47 0 1 51000
449 0 1 50000
40 0 2 49000
160 +2 5 48000
341 +4 10 47000
63 +7 19 46250
527 +11 25 46000
138 +13 32 45750
29 +13 36 45625
135 +16 41 45500
35 +13 44 45375
107 +22 56 45250
37 +22 62 45125
1352 +27 73 45000
88 +20 82 44875
158 +31 95 44750
125 +29 100 44625
314 +44 130 44500
38 +40 135 44375
126 +35 155 44250
55 +40 170 44125
937 +75 220 44000
40 +70 240 43875
153 +70 265 43750
53 +55 290 43625
460 +115 365 43500 1070 -210 17
25 +35 340 43375
225 +110 450 43250
27 +95 475 43125 1005 1
476 +145 560 43000 665 -265 12
18 +115 590 42875
50 +130 655 42750 535 -260 76
13 +130 725 42625 520 -220 35
80 +210 850 42500 435 -230 362
42375 415 -190 56
8 +155 905 42250 360 -195 111
7 +185 955 42125 340 -165 77
17 +245 1200 42000 285 -190 539
12 +145 1135 41875 280 -155 54
8 +170 1240 41750 240 -150 116
41625 215 -140 11
41500 195 -135 244
41375 175 -120 42
35 +365 1750 41250 170 -110 122
41125 145 -80 45
3 +100 1855 41000 135 -105 322
40875 135 -80 59
40750 110 -90 164
40625 105 -75 28
40500 97 -73 293
40375 96 -64 16
40250 84 -61 61
40125 74 -66 65
1 2690 40000 70 -55 653
