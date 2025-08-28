¹Åç¤Î¡Ö´ðÄ®¥¯¥ì¥É¡¦¥Ñ¥»¡¼¥é¡×¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡Ö¥í¥Ô¥¢¡×¤Ê¤É½ÐÅ¹¤Ø
¡¡NTTÅÔ»Ô³«È¯¤Ï¡¢¹Åç»Ô¤ÎÂçµ¬ÌÏÊ£¹ç»ÜÀß¡Ö´ðÄ®¥¯¥ì¥É¡×Æâ¤Ç¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¡Ö¥Ñ¥»¡¼¥é¡×¡ÊÃæ¶è´ðÄ®¡Ë¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡Ö¥í¥Ô¥¢¡×¤Ê¤É4Å¹¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£½ÐÅ¹·èÄêºÑ¤ß¤Î¡Ö¹Åç¤â¤È¤Þ¤Á¿åÂ²´Û¡×¤Ï10·î31Æü¡¢¥·¥§¥¢·¿¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Î¡Ö¥ê¥À¥¤¥ó¹Åç¡×¤Ï11·î1Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛÄ¹Ìî¤Î¥¤¥ª¥ó¿ÛË¬Å¹À×¡¢¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¿ÛË¬¡×³«¶È¤Ø¡¡2026Ç¯½©¤Ë
¡¡¿·¤¿¤Ë½ÐÅ¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ô¥¢¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¡¢¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¡Ö¥Æ¥¹¥é¹Åç¡×¡¢¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯¹Åç¡×¡£¥í¥Ô¥¢¤ÏÃæ¹ñÃÏÊý1¹æÅ¹¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï2004Ç¯°ÊÍè¤ÎºÆ½ÐÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ²¼1³¬¤Ë2026Ç¯½ÕÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥Æ¥¹¥é¹Åç¤Ï1³¬¤Ë9·î6Æü¤Ë½ÐÅ¹¡£¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯¹Åç¤Ï¡¢5¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó264ÀÊ¤òÈ÷¤¨¤Æ¡¢6³¬¤Ë2027Ç¯½Õ½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¥«¥Õ¥§¤òÊ»Àß¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ä¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢±Ç²è¥°¥Ã¥º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊÈÎÇäÅ¹¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀß¤±¤ë¡£
¡¡¹Åç¤â¤È¤Þ¤Á¿åÂ²´Û¤Ï¡¢7³¬¤ÎÌó2,700Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë66´ð¤ÎÅ¸¼¨¿åÁå¤òÃÖ¤¡¢µûÎà¡¢Î¾À¸Îà¡¢à¨ÃîÎà¤Ê¤ÉÌó200¼ï¡¢Ìó3,000ÅÀ¤ÎÀ¸¤Êª¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£¥ê¥À¥¤¥ó¹Åç¤Ï6³¬¤Ë¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¡¦¥¯¥ì¡¼¥×¤Î¡ÖORIGAMI¡×¡¢¥¯¥í¥Ã¥Õ¥ë¤Î¡Ömarimari¡×¤Ê¤É¹Åç½é½ÐÅ¹¤ò´Þ¤àÌó10Å¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡¡´ðÄ®¥¯¥ì¥É¤Ï¡¢NTTÃæ¹ñ»Ù¼ÒÀ×ÃÏ¤Ë1994Ç¯³«¶È¤·¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¡£¤È¤â¤ËÅ´¹ü°ìÉôÅ´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È·ú¤Æ¤ÎÃÏ²¼1³¬¡¢ÃÏ¾å13³¬·ú¤Æ¾¦¶ÈÅï¤ÈÃÏ²¼2³¬¡¢ÃÏ¾å35³¬·ú¤Æ½ÉÇñÅï¤Ç¹½À®¤·¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑÌó16Ëü6,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£¥Ñ¥»¡¼¥é¤Ï¾¦¶ÈÅï¤ÎÃÏ²¼1³¬¤«¤éÃÏ¾å9³¬¤òÀê¤á¡¢Ìó50Å¹¤¬½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¦¶ÈÅï¤Î10³¬¤Ï¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¡ÖÃæ¹ñ¿·Ê¹Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡¢11³¬¤ÏÂ¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ë¤Î¡ÖNTT¥¯¥ì¥É¥Û¡¼¥ë¡×¡¢½ÉÇñÅï¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¹Åç¡×¤¬Æþ¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¾¦¶ÈÅï¤Ë¤½¤´¤¦¹ÅçÅ¹¤Î¿·´Û¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯8·î¤ÇÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£