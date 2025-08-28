リーグワン・東芝ブレイブルーパス東京 薫田真広新社長インタビュー

昨季、ラグビー・リーグワンで連覇を果たした東芝ブレイブルーパス東京の薫田真広新社長に話を聞いた。前身の東芝府中での現役時代から国内トップ選手として活躍。監督、部長、GM等を歴任して、8月1日からGM兼務で事業会社のトップに立った。監督としては2004年シーズンから3連覇を果たすなどチームを国内最強に導いた指導者が、経営面でもどう“最強チーム”を更に進化させるのか。経営トップとしての新たなチャレンジ、そして社長として見つめるリーグ、日本ラグビーについて聞いた。（取材・文＝吉田 宏）

「まだ挨拶まわりばかりしてますよ」

多忙な真夏日の午後、汗を拭いながら苦笑した新社長の顔には、まだ“勝負師”の面影が残る。インタビューが行われたのは、8月1日の取締役会で正式に社長就任が決まってから1週間あまり。スタッフによるスタートミーティングも行われていない段階だったが、すでに社長としての鼻息は荒い。

「今までの福利厚生という日本のラグビーが置かれてきた環境から、リーグワンではウチや静岡ブルーレヴズのように法人化へ移行するクラブがある一方で、多くのチームが、なかなかそれを実現出来ない現実がある。ただ、本当にこれからの日本ラグビーの最適化を考えた時に、やはり法人化は必至になるでしょう。そういう状況の中で会社のトップになるという事は、やはり背筋の伸びる気持ちです。次のウエーブが起きる先駆的な位置に立たされているという意味での重責はありますね」

新社長の語った福利厚生が、“社会人ラグビー”と呼ばれてきた従来の形態を象徴する言葉だ。プロ化していない他の競技同様に、いわゆる「企業スポーツ」として長らく運営されてきたラグビーだが、チームの活動資金の多くは、一部広告費扱いもあるものの親会社が社員の福利厚生費として計上したもの、つまり社員の余暇活動の支援金として賄われてきた。その一方で、企業に依存しない、持続可能なチーム運営を目指してラグビー協会が舵を切ったのが2020年発足のリーグワンだった。将来的なプロ化を踏まえて事業化を進めていくというスタンスは、Jリーグ発足時のようなプロへの大鉈を振るった改革とは異なるが、創部から100年を迎えようとする社会人チームもある中で培われてきた日本ラグビーの文化、価値観を、段階的に新たな理想に近づけていこうというロードマップを描く。

その中で、リーグワン4シーズンを終えて母体企業とは別会社を設立しているのが、ディビジョン1（D1）のBL東京と静岡BR、D2の清水建設江東ブルーシャークス、日本製鉄釜石シーウェイブスの4チーム（社）。埼玉パナソニックワイルドナイツ、浦安D-Rocks（共にD1）が、母体企業の関連会社傘下での活動という形態をとる。つまりリーグが事業化を謳う中でも、参入チームの大半が会社すら立ち上げられていないのが現実でもある。

BL東京が東芝府中ラグビー部として発足したのは1948年。社会人チームの中でも強力に親会社の支援、理解を得てチーム運営、強化を進めてきた。東大ラグビー部出身で副社長を務めた町井徹郎、社長・会長を歴任した岡村正が日本ラグビー協会会長を務めるなど、上層部に楕円球との深い繋がりを持つ人材が多かったこともチームを後押しした。薫田社長も、そのような企業スポーツという環境の中でトップ選手、そして指導者として活躍、成功を収めてきた。だが、事業化を掲げたリーグワンという新たな時代に踏み込んだことで、80年近い伝統を築いてきたクラブも令和時代のスポーツチーム、企業スポーツのあるべき姿へと変容する必要性を“現場感覚”で察知して、事業化へと大きく舵を切った。

「現場の人間がやるべき」“選手上がり”でGMから昇格…東芝上層部も後押し

2021年に「株式会社東芝ブレイブルーパス東京」を立ち上げ、東芝グループ傘下の一企業となった。母体の東芝が大きな資金源なのは変わらないが、予算の名目も福利厚生費から広告費に変わった。その中で、東芝グループで長らく営業マンとして活躍し、設立当時から今年7月末まで社長を務めてきた荒岡義和は、後任について「現場の人間がやるべき」と薫田GMの昇格を後押し。東芝上層部からも、長らくチーム強化・運営に携わって来た同GMがトップに立つべきだという声もあったという。東芝が社員4000人の早期退職を募る中（最終的には3500人）でのトップ就任だった。

プロ化を進める競技団体の中には、いわゆる“選手上がり”ではないビジネスやマネジメントに長けた人材をアウトソーシングするケースは少なくない。薫田新社長も、ラグビー部部長時代の予算も含めた運営経験、チームを一時離れて社業に専念した経験はあるが、経営面の最高責任者というポストは新たな挑戦になる。事業化を進める形態へとチームが変容する中で、経営面でもトップに立ったことについてはどのように考えているのだろうか。

「スポーツチームの運営・経営というのは、普通のビジネスとは違うエンターテインメント系の要素がある。ラグビーの場合、独特の価値観、文化、これまでの背景などを考えると、僕は現場の人間がやれるのが一番いい、理想的な形かも知れないと考えています」

企業スポーツから将来的なプロ化へ向けた大きな変革の黎明期と考えれば、レジュームチェンジを遂げるには従来の価値観に囚われず、ビジネスを主眼とした経営センスやノウハウ、従来のラグビー界にはなかったアイデアの持ち主が舵を握るべきだという意見は間違ってはいない。リーグワンも発足前夜という段階で“外部”の人材へ積極的に門戸を開き、現在でもその扉は開かれている。だが、取材する側として実際にそのような一部のスタッフと接して、メリットばかりではないとも感じてきた。

例えば、リーグワン発足前に議論された、チームの参入や昇降格についてだ。準備委員会という組織を設けて審議するという説明を受けたが、協会を中心としたラグビー界以外から加わった委員からは、審査項目に「おもしろさ」も入れると聞いた。しかし、面白さほど個人の評価や好き嫌いが大きく、客観性の乏しい評価基準を、チームにとって場合によっては存続に影響しかねない昇降格を賭けた挑戦の中で審査ポイントとされるのはたまったものではない。

本来、スポーツ自体が持つ不可欠な原則は「勝ったか負けたか」だ。そこに「おもしろさ」という恣意性の高い要素が入り込むことの危険性をあまりに軽視した考え方に違和感を覚えていた。他にも多競技での改革を、さも自分個人の手柄のように語る人物など胡散臭さを滲ませる人物も少なからずいた。

見方を変えれば、当時の新リーグ（リーグワン）準備室や日本ラグビー協会が、最適な“外部者”を集められなかっただけだともいえるが、薫田社長は「全く違う業界、競技から来ても、ラグビー独特のものがある。これは中々変えられない。そういう部分でラグビー村の人間がやることも一つの正論なのかと思う」と指摘する。ラグビーが日本でプレーされて120年余り、社会人によるトーナメントも50年を超える歴史を積み上げてきた。その中で培われた文化や価値観、風土を踏まえた上で、何を継承して何を変革するかという観点で考えれば、同社長の唱える主張も間違いではないのかも知れない。

経営トップとして着手する事項「先ず話をしているのは毎月数字を追うこと」

チーム運営では経験値もある薫田社長だが、では、経営トップとして何に着手するのか。

「これまでの事業運営としては、前年比で何％伸ばしたというところを見てきた。でも、様々な事業に伴う数字の部分は、もう一回皆で見直し、考えていこうと思っています。先ず話をしているのは、毎月数字を追うことです。そういう数字を皆で理解していくことから始めたい。小さな会社ですけれど、（母体企業からの）予算ありきではなくて、やはり自分たちの予算をしっかりと立てて、そこに対してどうやって会社を回していくか。そのような中で、毎月の数字をすべての関係者が共有して、理解していくことが重要だと思うので、そこは組織内の全員にやってもらいます」

自分たちで収支や集客、関連事業などの数字を徹底的に見つめ直して、課題や良好なエリアを見つけ出し、その後の活動に反映させる。まさに、ようやく独り歩きを始めたばかりの企業といった印象だが、足元をしっかり見つめながら業績を評価し、見直していくことが新たな経営の方向性を構築していくはずだ。



「実はオーナー（東芝）からもですけれど、スポンサーからのフィー（資金）だけじゃなくて、予算の何割かは自分たち独自の収益などで賄っていこうという考え方はあります。勿論、今でもチケットやグッズ販売による収入はありますが、自分たちで、いわゆる寄付も含めて皆さんに応援していただけるような図式から資金調達しようというプロジェクトを考案中です。ファンばかりじゃなく、グループ企業、関連企業も数多くありますから、そこへのアプローチを僕自身がプロジェクトリーダーのような形で進めていきたい。これは持続可能なクラブ運営・経営の理想形を求めようという思いからです。オーナーフィーといわれるものを減らしていくという部分は、引き続き追求していく必要があります」

参考までに、BL東京の場合、母体企業である東芝からの支援（スポンサー料）は非公開としながら、それ以外のスポンサーからの収入は24-25年シーズンで全収入の49％（約3億6000万円）。続いてチケット収入が28％、グッズ販売が14％だった。依然多くの収入が母体企業からのものだと推察されるのだが、その一方で、過去には東芝自体の経営悪化でチームの存続が危ぶまれるほどの窮地を経験している。母体企業の業績に影響されないためにも、より独立した収益性を高めることは必要不可欠なチャレンジだが、そのためにもBL東京では自分たちの活動の広告費換算を重視している。

「スポンサー開拓や集客に力を入れていく中で、チームの成績や取り組みをしっかりと広告費換算して数値化していくことも大事だと考えています。例えばプレーオフですが、自分たちが戦ってきたこの2シーズンを見ると、前年から遥かに広告価値が上がっています。23-24年シーズンは47億円という価値換算だったのが、昨季（24-25年）は73億円以上になった。前年のプレーオフは、どちらかというとパナソニック中心の展開でした。日本代表でも長らく活躍した堀江翔太や内田啓介の引退といった話題があり、そこにリーチ（マイケル）を中心にウチがどうチャレンジするかというストーリーだった。でも、昨季は我々の連覇というのが中心になったぶん、広告効果も1.5倍くらいへ飛躍的にアップしています。それも3週間という期間でのことです。そういう意味では、自分たちの価値をしっかりと数値化して、これからどれだけ高めていくかが重要になると考えています」

チームの勝敗やファンサービスなどが、自分たちの企業価値にどう繋がっていくのか――。このエリアを追求することの重要さを認識した上で、数値化には客観性、正確性を重視して外部の企業も起用している。

「ウチは広告効果、広告費換算については完全にプロにお願いしています。メディア露出がどれだけの価値を生んでいるかを調査する外部の会社です。露出というのは、大きいものなら試合のテレビ中継ですし、それ以外にも紙面やSNSなど取り上げられたものをしっかり数値化、価値化しています。以前は社内（東芝グループ内）の広報などのやり方を参考に算出したりしていたが、ここ2年のプレーオフでの数値を見ると、社内のノウハウでの算出と外部委託の数値でかなりの違いがあって驚かされた。ここの数値は、しっかりと、より正確なものを算出して見ていく必要があります」

さらに有効なメディア露出・戦略へ、広告費換算をリーグ側にも要求

テレビでチームが扱われれば、どの時間帯のどのような番組で、何分放映されるといくらの広告効果になったのか、新聞で、どのページのどの位置に何行の記事が掲載された場合いくらなのか――。詳細なメディア露出の効果を数値化して自分たちの広告価値を客観評価していくことで、チームの商品価値を高め、さらに有効なメディア露出、メディア戦略へと繋げていく。一般企業では当たり前の作業でもあるが、事業化へ1歩踏み出したばかりの“ラグビー村”では、まだまだ十分に着手されていないエリアにも踏み込んでいる。そして、新社長はこのような広告費換算をリーグ側にも求めている。

「以前、リーグ側から、この広告費換算をどうやっているかプレゼンしてくれと頼まれて、リーグ実行委員会などでもお話したが、他のチームの反応、感心度を見ると、多分そこまでやっていないのが大半だと感じました。多くのチームは、おそらく外部発注ではなく、社内で済ませている程度だと思います。リーグ側にお願いしたいのは、例えば開幕前の時点ですね。ここは如何せんクラブだけじゃ限界があります。やはりリーグ側がというか、リーグとクラブが一緒に盛り上げ、どれだけの広告価値を創り出せるかにチャレンジしていくべきでしょう」

前身のトップリーグ時代は公益法人日本ラグビー協会が管理団体だったのに対して、リーグワンは社団法人として独立している別法人だ。公益法人としての制約を取り払い、より柔軟に収益等の活動を行うためだ。この変更に伴いリーグ戦の主管、つまり興行権も協会から、リーグではなくホストチームに移行している。このような変化の中で、薫田社長が指摘するのは、開幕戦や、リーグ主管のプレーオフなど関心が高い試合については、ホストチームと管理団体であるリーグ側が従来以上に協調して告知活動に力を注ぐ必要性だ。開幕戦に関しては、収益を受け取るのはあくまでもホストチーム側なのだが、リーグ全体の盛り上げ、認知度アップに関しては、個別チームと共に統括組織であるリーグ側の後押しがさらに必要だという現場感覚を持つ。

広報活動もそうだが、例えば開幕節へ向けてファン、ファン以外の層の関心度をどう高めるかを考えれば、どのような魅力のある試合を用意するかはリーグ側の特権事項だ。だが、既に7月に発表されている来季開幕節の組み合わせを見ても、王者・BL東京と、常に優勝候補に挙がる埼玉WKという好カードが開幕2日目に開催される。注目度アップのために、国立競技場のような大きな舞台で強豪チーム同士が対戦する“開幕戦”も設けていないが、実質上のオープニングマッチと位置付けられる注目カードを開幕2日目にするなど、メディア露出も含めて、シーズンスタートの勢い付けには疑問を持たざるを得ないスケジュールを組んでいるのが現状だ。

「今度の開幕節はウチがホストで埼玉WKとの対戦です。これは昨季の最終順位が確定した6月1日の段階でほぼほぼ確定していたことです。なので、優勝した直後に行われたイベントでも、選手全員が揃った中でファンの皆さんには『開幕はたぶん青いチーム（埼玉WK）が相手です。4万人プロジェクトで味の素スタジアムにお客さんを集めますので、皆さん来てください』とお願いして、ターゲットをすでに絞り込んでいたんです。でも、蓋を開けたら開幕2日目ですから。しかも、東京サントリーサンゴリアスとリコーブラックラムズ東京の試合が、いつになるか分からない（開催日時、会場未定）。僕らのカードにも影響する可能性がある。未定の理由はライブのテレビ中継が14日しか出来ない、13日は中継が難しいことなどと聞いています。でも、開幕戦をいかに注目してもらうかと考えれば、そういうことはもっと前から交渉しておくべきことですよね」

確かに収益を得るホストチームが試合告知も含めて責任を持つのは道理だが、個別チームによる盛り上げ活動と大会全般に渡るPRなどは別物だ。チーム側、リーグ側が各々受持ちを明確化した上で、連携してリーグ開幕へ向けて関心度を醸成していくのが当たり前のことなのだが、まだまだ連携不足、認識不足なのも現実だ。思い切って国立競技場をリーグとチームが共闘して満員に埋めるような開幕戦を実現して、世間にインパクトを与えてもいいと思うが、リーグ側は「主管はホストチーム側」「チケット収入をどうするか等の問題もある」と原則論を唱える声が多い。

日本ラグビーのこれから リーグワンクラブも「フェーズ3で30億規模を」

その一方で、薫田新社長は、日本国内でのラグビー普及、活性化にも言及している。開幕戦同様に、常にリーグワン関係者、メディア、ファンの中で議論を呼ぶのが、プレーオフの開催フォーマットだ。チームが開催元となるレギュラーシーズンとは異なり、プレーオフでは主管がリーグ側に代わる。会場もリーグ側指定のスタジアムのため、順位による優位性などはほとんどみられない。これに関しては、複数のチームで順位が上のチームにアドバンテージがある会場で開催するべき、または準決勝まではリーグ戦同様に上位チームのホストスタジアムで開催するべきという意見は常にあるのだが、薫田新社長の見解はすこし異なる。

「リーグワン代表者会議でも、プレーオフの主管を各チームによこせという意見があるのは事実です。でも、それをやると最後の最後まで順位が決まらないと、多くのチームが占有スタジアムを持っていないために試合会場をどう確保していくかというリスクがある。だから、リーグとしてはラグビーの聖地といわれる秩父宮と花園を中心にした会場選定をしてきたわけですが、もう一度そのエリアのラグビー熱を上げていくことも重要だと思います。特に花園に関しては相当に熱が低下していると感じています。なので、日本ラグビー全体のことを考えると、東大阪という地域をもう一度聖地化してくれというのは言い続けています。だから我々が準決勝で花園でも仕方ない。理想としては遠い花園よりも近い秩父宮でやりたいですよ。でも、全体のことを考えると、それとは別のはなしになる」

それぞれの地域でのラグビーの活性化も視野に入れる薫田新社長だが、現行のリーグ参入チームも踏まえて、リーグ開催地、リーグ戦フォーマットの見直しや、ラグビーの普及についても語っている。

「実際にリーグワンは結局Jリーグなどの参入要件に倣って作っています。でも、いま東京なんてスタジアム確保は絶対無理です。そうしたら、ここでもう一度スタジアム要項の考え方を変えた方がいいんじゃないかとリーグ上層部にも話しています。これはあくまでも例えばですが、大相撲方式の東京、大阪、九州など主要地域での開催と、そこを中心にあと地方巡業のような位置づけでラグビーの人気をもう一度作っていくとか。そういうことをしていかないと、全国を網羅した普及やリーグ自体の認知度アップは難しいでしょうね」

来季ディビジョン1の12チームを見ても「東京」と名乗るチームが4、いわゆる首都圏を拠点、ホストエリアとするチームが8と、都市圏集中の傾向が続く。管理団体が協会だったトップリーグまでなら、普及を意図した地方開催も配慮されていた。だが、主管がリーグに代わったことで、チームのホストエリア以外の地方都市では試合が見られないという深刻な状況は当面改善が難しい。まだ就任1年目も始まったばかりだが、自分たちの足元の地盤を固めることを優先するべき時点で敢えてこのような日本ラグビー全般への思いを語るのは、薫田社長が日本代表主将も務め、現役引退後も代表アシスタントコーチ、強化委員長などを歴任してきた背景があるからこそだろう。その思いは、リーグと同時に日本ラグビーの「これから」にも向けられている。

「リーグワンは、これからフェーズ2という段階に入ります。これは4年を1単位（フェーズ）として段階的にリーグを進化、成長させていく戦略ですが、フェーズ3の先に日本でのワールドカップ再開催というラグビー界の大きな目標がある。個人的には、どうやら開催は、よく言われている2035年からもう一つ（後に）ズレそうに感じていますが、いずれにせよ2027年のワールドカップの後には、リーグワン各クラブが極端なはなし30億円くらいの事業規模になっていないと次の開催は持って来られないのではないかと思います。それくらいの事業力が必要でしょう。そうしないとワールドカップでベスト4とか言っている話じゃないですから。フェーズ3で30億規模を目指す、そのためにはオーナーフィー（母体企業からの支援）を減らし、稼ぐ力をつけていかなければならないと思う。30億をフィフティー・フィフティーくらい、企業支援が15億円なら、おそらくこれまでより減額になるはずです。そういうチャレンジをしていかないと、たぶん開催は相当難しいし、そんな使命感をラグビーに携わるクラブは考えていくべきです。このような数値も、社長としてチャレンジしていく部分になりますね。実現するのは大変でしょうが、それは後々のクラブの形を作り上げていくことなんでね」

80年近くに渡り「東芝」という看板を掲げて戦ってきたこのチームは、社会人ラグビー時代には数多の覇権を手にし、代表チームに多くの選手を供給してきた、いわば日本ラグビーの“盟主”的な存在だった。プロ化へ進んでいこうという時代を迎え、チームの運営形態に大きな変容が求められる中でも、運営面では先陣を切って事業化に踏み込み、ピッチ上では新リーグ初の連覇を果たした。“勝負師”と言われた新たなリーダーがトップに立つ中で、このチームは新時代も再び日本ラグビーの盟主への道を歩み始めている。



（吉田 宏 / Hiroshi Yoshida）



吉田 宏

サンケイスポーツ紙で1995年からラグビー担当となり、担当記者1人の時代も含めて20年以上に渡り365日欠かさずラグビー情報を掲載し続けた。1996年アトランタ五輪でのサッカー日本代表のブラジル撃破と2015年ラグビーW杯の南アフリカ戦勝利という、歴史に残る番狂わせ2試合を現場記者として取材。2019年4月から、フリーランスのラグビーライターとして取材を続けている。長い担当記者として培った人脈や情報網を生かし、向井昭吾、ジョン・カーワン、エディー・ジョーンズら歴代の日本代表指導者人事などをスクープ。ラグビーW杯は1999、2003、07、11、15、19、23年と7大会連続で取材。