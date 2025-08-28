ºÙÀî¤¿¤«¤·¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¡È°ú¤ºÝ¡É¤Ë¸ÀµÚ¡¡75ºÐ¤Ç¤âÂÅ¶¨¤Ê¤·¡¢¾×·â¥ë¡¼¥ë¹ðÇò¡Ö¸¶Ä´¤è¤ê¤â¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎºÙÀî¤¿¤«¤·¡Ê75¡Ë¤¬28Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡È°ú¤ºÝ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢ºÙÀî¤òÆÈÀêÌ©Ãå¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡ÖÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤Ï°úÂà¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÙÀî¤Ï1982Ç¯¡¢31ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ÂåÉ½¶Ê¡ÖËÌ¼ò¾ì¡×¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡£¸½ºß¤â75ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÀ¼ÎÌ¤ÈÄ¥¤ê¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¸¶Ä´¤è¤ê¤âÈ¾²»¾å¤²¤Æ¤ë¡£¡Ø¿´¤Î¤³¤ê¡Ù¤â¡ØËÌ¼ò¾ì¡Ù¤â¡ØË¾¶¿¤¸¤ç¤ó¤«¤é¡Ù¤âÈ¾²»¾å¤²¤Æ¤ë¡×¤È¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î²Î¼ê¤¬Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¥¡¼¤ò²¼¤²¤Æ²Î¤¦Ãæ¡¢ºÙÀî¤ÏµÕ¤Ë¥¡¼¤ò¾å¤²¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö80ºÐ²á¤®¤Æ¤¢¤È10Ç¯¤°¤é¤¤¤¿¤Ä¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¡¼¤Ï¾¯¤·²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡£¤Ç¤âÈ¾²»²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¸¶Ä´¤À¤«¤é¡£²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¶Á¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¾å¤²¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£