日経225オプション10月限（28日日中） 5万円コールが出来高最多342枚
28日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3294枚だった。うちプットの出来高が1912枚と、コールの1382枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の162枚（40円安155円）。コールの出来高トップは5万円の342枚（6円高13円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 1 56000
1 0 1 55000
2 +1 2 54000
33 3 53000
6 +2 5 52000
39 +3 7 51000
342 +6 13 50000
130 +7 20 49000
95 +10 34 48000
94 +18 68 47000
145 +35 140 46000
5 +25 145 45750
15 +30 175 45500
16 +25 205 45250
9 +15 215 45125
123 +40 250 45000
5 +35 265 44875
38 +40 300 44750
14 +35 300 44625
78 +30 325 44500
3 +45 355 44375
55 +45 400 44250
1 325 44125
45 +75 485 44000
6 +45 465 43875
14 +100 540 43750
3 +20 535 43625 1725 3
9 +95 635 43500 1620 3
1 +60 630 43375
8 +155 880 43000 1330 7
2 +195 1000 42750 1235 10
18 +115 1020 42500 1040 -230 4
42375 1015 2
11 +65 1150 42250 930 -145 8
4 +150 1325 42000 825 -175 63
3 +125 1375 41875
2 +140 1465 41750 800 -145 3
2 +275 1655 41500 645 -145 140
41000 530 -100 63
40750 480 -85 1
40500 415 -90 72
40250 385 -185 13
40000 340 -75 63
39750 355 -20 2
39500 285 -60 31
39375 310 -60 3
39250 265 7
39000 225 -55 26
38875 225 2
38750 205 -95 2
38500 190 -35 86
38375 175 8
38250 180 -30 4
38125 165 11
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 1 56000
1 0 1 55000
2 +1 2 54000
33 3 53000
6 +2 5 52000
39 +3 7 51000
342 +6 13 50000
130 +7 20 49000
95 +10 34 48000
94 +18 68 47000
145 +35 140 46000
5 +25 145 45750
15 +30 175 45500
16 +25 205 45250
9 +15 215 45125
123 +40 250 45000
5 +35 265 44875
38 +40 300 44750
14 +35 300 44625
78 +30 325 44500
3 +45 355 44375
55 +45 400 44250
1 325 44125
45 +75 485 44000
6 +45 465 43875
14 +100 540 43750
3 +20 535 43625 1725 3
9 +95 635 43500 1620 3
1 +60 630 43375
8 +155 880 43000 1330 7
2 +195 1000 42750 1235 10
18 +115 1020 42500 1040 -230 4
42375 1015 2
11 +65 1150 42250 930 -145 8
4 +150 1325 42000 825 -175 63
3 +125 1375 41875
2 +140 1465 41750 800 -145 3
2 +275 1655 41500 645 -145 140
41000 530 -100 63
40750 480 -85 1
40500 415 -90 72
40250 385 -185 13
40000 340 -75 63
39750 355 -20 2
39500 285 -60 31
39375 310 -60 3
39250 265 7
39000 225 -55 26
38875 225 2
38750 205 -95 2
38500 190 -35 86
38375 175 8
38250 180 -30 4
38125 165 11