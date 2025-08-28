　28日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3294枚だった。うちプットの出来高が1912枚と、コールの1382枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の162枚（40円安155円）。コールの出来高トップは5万円の342枚（6円高13円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　 1　　56000　
　　 1　　　 0　　　 1　　55000　
　　 2　　　+1　　　 2　　54000　
　　33　　　　　　　 3　　53000　
　　 6　　　+2　　　 5　　52000　
　　39　　　+3　　　 7　　51000　
　 342　　　+6　　　13　　50000　
　 130　　　+7　　　20　　49000　
　　95　　 +10　　　34　　48000　
　　94　　 +18　　　68　　47000　
　 145　　 +35　　 140　　46000　
　　 5　　 +25　　 145　　45750　
　　15　　 +30　　 175　　45500　
　　16　　 +25　　 205　　45250　
　　 9　　 +15　　 215　　45125　
　 123　　 +40　　 250　　45000　
　　 5　　 +35　　 265　　44875　
　　38　　 +40　　 300　　44750　
　　14　　 +35　　 300　　44625　
　　78　　 +30　　 325　　44500　
　　 3　　 +45　　 355　　44375　
　　55　　 +45　　 400　　44250　
　　 1　　　　　　 325　　44125　
　　45　　 +75　　 485　　44000　
　　 6　　 +45　　 465　　43875　
　　14　　+100　　 540　　43750　
　　 3　　 +20　　 535　　43625　　1725 　　　　　　　 3　
　　 9　　 +95　　 635　　43500　　1620 　　　　　　　 3　
　　 1　　 +60　　 630　　43375　
　　 8　　+155　　 880　　43000　　1330 　　　　　　　 7　
　　 2　　+195　　1000　　42750　　1235 　　　　　　　10　
　　18　　+115　　1020　　42500　　1040 　　-230　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　42375　　1015 　　　　　　　 2　
　　11　　 +65　　1150　　42250　　 930 　　-145　　　 8　
　　 4　　+150　　1325　　42000　　 825 　　-175　　　63　
　　 3　　+125　　1375　　41875　
　　 2　　+140　　1465　　41750　　 800 　　-145　　　 3　
　　 2　　+275　　1655　　41500　　 645 　　-145　　 140　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 530 　　-100　　　63　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 480 　　 -85　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 415 　　 -90　　　72　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 385 　　-185　　　13　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 340 　　 -75　　　63　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 355 　　 -20　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 285 　　 -60　　　31　
　　　　　　　　　　　　　39375　　 310 　　 -60　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 265 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 225 　　 -55　　　26　
　　　　　　　　　　　　　38875　　 225 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 205 　　 -95　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 190 　　 -35　　　86　
　　　　　　　　　　　　　38375　　 175 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　38250　　 180 　　 -30　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　38125　　 165 　　　　　　　11　