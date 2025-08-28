日経225オプション11月限（28日日中） 5万2000円コールが出来高最多30枚
28日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は109枚だった。うちコールの出来高が55枚と、プットの54枚を上回った。コールの出来高トップは5万2000円の30枚（17円）。プットの出来高トップは2万9750円の20枚（70円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
30 17 52000
4 +21 76 49000
1 +30 130 48000
18 200 47000
1 +40 320 46000
42000 1190 4
41375 1035 5
40000 645 1
36000 220 1
34000 135 -15 1
33500 130 10
33000 115 -15 1
32000 100 -10 4
29750 70 20
29250 67 1
27000 49 1
24000 33 1
18000 12 -10 2
16000 10 2
1 32200 10000
株探ニュース
