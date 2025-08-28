　28日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は109枚だった。うちコールの出来高が55枚と、プットの54枚を上回った。コールの出来高トップは5万2000円の30枚（17円）。プットの出来高トップは2万9750円の20枚（70円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　30　　　　　　　17　　52000　
　　 4　　 +21　　　76　　49000　
　　 1　　 +30　　 130　　48000　
　　18　　　　　　 200　　47000　
　　 1　　 +40　　 320　　46000　
　　　　　　　　　　　　　42000　　1190 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　41375　　1035 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 645 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 220 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34000　　 135 　　 -15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33500　　 130 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　33000　　 115 　　 -15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　32000　　 100 　　 -10　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　29750　　　70 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　29250　　　67 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　49 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　33 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　12 　　 -10　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　10 　　　　　　　 2　
　　 1　　　　　 32200　　10000　


株探ニュース