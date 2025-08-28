¾¾Ê¿·ò¡¡¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð°áÁõ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°Õ³°¤Ê»ö¼ÂÌÀ¤«¤¹¡¡¤â¤¦7ÂåÌÜ¡Ö³¤³°¸þ¤±¡¢¤â¤Ã¤ÈÇÉ¼ê¤Ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾Ê¿·ò¡Ê71¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡Ö»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°áÁõ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î»³ºêÎçÆà¤«¤é¡Ö¡Ê¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤Î¡Ë°áÁõ¤â7ÂåÌÜ¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤·¤«¤â¼«Ê¬¤ÇÀ¸ÃÏ¤ò³¤³°¤ÇÇã¤¤ÉÕ¤±¤Æ¤ë¤È¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦½ê¤ÇÇã¤¤ÉÕ¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¼ç¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¹ÎÄê¤·¤Æ¡Ö¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÇã¤¤Î¯¤á¤·¤Æ¡£ÂçÂÎ¥É¥ì¥¹¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Çä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¡×¤È¼«¤éÀ¸ÃÏ¤òÇã¤¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Îº¢¤è¤ê¤â¤É¤ó¤É¤óÇÉ¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖºÇ½é¤Îº¢¡Ä¡Ê¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡Ë1¤Îº¢¤Ï¶â¤Î»å¤Ç¸÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡Ê¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡Ë2¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é³¤³°¸ø±é¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³¤³°¸þ¤±¡¢¤â¤Ã¤ÈÇÉ¼ê¤Ë¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¥ê¥ª¤Î¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡×Âå¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÇÉ¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£