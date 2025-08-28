グラビア初挑戦で話題の元NHKアナ・中川安奈、ミニ丈キャミワンピで美脚開放「理想に近づくためにトレーニングも力入れていきたいな」
【モデルプレス＝2025/08/28】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が28日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のキャミソールワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元NHKアナ、美脚のぞくSEXYキャミワンピ姿
25日発売の雑誌『週刊プレイボーイ』36号（集英社）にてグラビアに初挑戦した中川は「マネージャーさんによるオフショットを見返していて思い出したんですが、そういえばこの装いのとき、最初はなんとなく一応大きめシャツを羽織ってたんだった」と撮影時のエピソードを明かし、写真を公開。黒いミニ丈のキャミソールワンピースを着用し、美しい脚を大胆に披露した。また「理想に近づくためにトレーニングも力入れていきたいなっ」と、今後の目標もつづっている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美脚すぎる」「可愛すぎて反則」「セクシーでドキドキした」「トレーニング頑張ってね」「応援してます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中川安奈、美脚際立つオフショットを公開
