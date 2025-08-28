ハマスタで笑顔の始球式…その後の振る舞いが「素敵」マウンドを“手でなでなで”　気遣いもさすがの大女優

石田ひかりさんの始球式後の振る舞いに大きな反響が寄せられた(C)産経新聞社

女優の石田ひかりさんが8月27日に横浜スタジアムで行われたDeNA−阪神の一戦で始球式を行った。

【動画】石田ひかりさんがハマスタで「生まれて初めての始球式」に挑戦

ポニーテールを揺らしながら、背番号「14」のベイスターズのユニフォームでマウンドに立つと、その場でおじぎを繰り返し、笑顔で渾身の1球を投げ込んだ。ワンバウンド投球となったが、大きな拍手を浴びた。

石田さんはインスタグラムで「生まれて初めての始球式」と投稿。「ベイスターズ、タイガースの皆さん、試合前にありがとうございました 近本さん貴重な一振りをありがとうございました」と、両チーム、そして、打席に立った近本光司にも感謝の思いを述べた。