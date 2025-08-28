ハマスタで笑顔の始球式…その後の振る舞いが「素敵」マウンドを“手でなでなで”　気遣いもさすがの大女優

写真拡大 (全2枚)

石田ひかりさんの始球式後の振る舞いに大きな反響が寄せられた(C)産経新聞社

　女優の石田ひかりさんが8月27日に横浜スタジアムで行われたDeNA−阪神の一戦で始球式を行った。

【動画】石田ひかりさんがハマスタで「生まれて初めての始球式」に挑戦

　ポニーテールを揺らしながら、背番号「14」のベイスターズのユニフォームでマウンドに立つと、その場でおじぎを繰り返し、笑顔で渾身の1球を投げ込んだ。ワンバウンド投球となったが、大きな拍手を浴びた。

　石田さんはインスタグラムで「生まれて初めての始球式」と投稿。「ベイスターズ、タイガースの皆さん、試合前にありがとうございました　近本さん貴重な一振りをありがとうございました」と、両チーム、そして、打席に立った近本光司にも感謝の思いを述べた。

　さらに「実はわたくし、まあまあ五十肩で本当に自信がなかったので、もう少し前から投げる予定だったのですが」と綴ると、「審判の方が『せっかくですから後ろから投げましょう！大丈夫！』と励ましてくださって、この位置に」と、ピッチャープレートから勢いよく投げ込むと、その後、マウンドについた足跡を手でならして戻る気遣いを見せた。

　この投稿には「ひかりちゃん立派な始球式でしたね　人生の記念に」「すべてが可愛いです」「マジすごいっ！ちゃんとマウンドから、ワンバンでも立派な投球！」とコメントが寄せられると、マウンドをならした振る舞いには、SNS上で「マウンドを手でなでなでしてお直しする気づかい素敵」「石田ひかりさん始球式のあとマウンドならす 素敵な光景だなぁ」と、大きな反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]