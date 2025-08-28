¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¤É¤ó¤É¤ó¹â¤¯¤Ê¤ëÅÅµ¤Âå¡£¸¶°ø¤Ï¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤êAI¤À¤Ã¤¿
ÅÅµ¤Âå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤¹¤ë²á¹ó¤Ê²Æ¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢²áµî1Ç¯¤ÇÅÅµ¤ÎÁ¶â¤¬¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³1Ç¯¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¾å¾º¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¼¡¡¹¤È·úÀß¤µ¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤À¤ÈAxios¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤³¤ì¤Ï¼Â¼ÁŽ¢AIÀÇŽ£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ÅÅÎÏÌÖ¤ò°µÇ÷
¥¢¥á¥ê¥«¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ðÊó¶É¡ÊEIA¡Ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî1Ç¯´Ö¤Ç1kWh¡Ê¥¥í¥ï¥Ã¥È»þ¡Ë¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Ï16.41¥»¥ó¥È¡Ê24.4±ß¡Ë¤«¤é17.47¥»¥ó¥È¡Ê26±ß¡Ë¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯¤Ç6.5%ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½£ÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢²ÈÄí¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¤¬µÞ¾å¾ºÃæ¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ó½£¤Ç¤Ï36%¡¢¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¤Ç¤Ï18.4%¡¢¥æ¥¿½£¤Ç¤Ï15.2%¾å¾º¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤ÎÁ¶âµÞÆ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢AI¤ËÁíÎÏ¤òÃí¤°¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤¬ºÇÂ®¤Ç¿Ê¤á¤ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼·úÀß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤ÎRAND Corporation¡Ê¥é¥ó¥É¸¦µæ½ê¡Ë¤Î¿ä·×¤Ç¤Ï¡¢AI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë327GW¡Ê¥®¥¬¥ï¥Ã¥È¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸½ºß¤ÎÅÅÎÏÌÖÍÆÎÌ¤Ç¤¢¤ë1,280GW¤ÎÌó3³ä¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£
²ÔÆ¯Ãæ¡¢¤Þ¤¿¤Ï·×²èÃæ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼»ö¶È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÅÅÎÏÌÖ¤ÈÅÅÎÏÌÖ»ö¶È¼Ô¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢Ž¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼²óÏŽ£¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÃæÉôÂçÀ¾ÍÎ´ß¤Ç¤Ï¡¢¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë½½Ê¬¤ÊÈ¯ÅÅÍÆÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÍÆÎÌ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç²Á³Ê¤¬µÞÆ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Î¾å¾º¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼·ÐºÑ¡¦ºâÌ³Ê¬ÀÏ¸¦µæ½ê¡ÊIEEFA¡Ë¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢²Á³Ê¾å¾º¤ÎÌó60%¤¬¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢93²¯¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû4000²¯±ß¡Ë¤¬¾ÃÈñ¼Ô¡Ê¼ç¤Ë²ÈÄí¸þ¤±¡Ë¤ËÅ¾²Ç¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÅÅÎÏÌÖÀ°È÷¤Î½Å¤¤¥Ä¥±
ÅÅµ¤ÎÁ¶â¹âÆ¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÅÅµ¤¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥³¥¹¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ÷ÅÅÌÖ¤Î³ÈÄ¥ÈñÍÑ¤âÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Axios¤Ï¡¢Á÷ÅÅÌÖ³ÈÄ¥¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤ËÅ¾²Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÎÏÌÖ±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤Ï¤µ¤é¤Ë¿×Â®¤Ê³ÈÄ¥¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¤â¤¤Ã¤È¾ÃÈñ¼Ô¤ËÅ¾²Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
Lawrence Berkeley National Laboratory¡Ê¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¹ñÎ©¸¦µæ½ê¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÁ÷ÅÅÌÖ¤Ø¤ÎÀÜÂ³¿½ÀÁ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Á´ÂÎ¤Î´ûÂ¸Á÷ÅÅÍÆÎÌ¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Íø±×¤Ï´ë¶È¤Ë¡¢¥³¥¹¥È¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Ë
ÃÏµå¾å¤ÇºÇ¤âÍµÊ¡¤Ê¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤ä¡¢¿ô½½²¯¥É¥ë¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬Ìî¿´¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤ÎÂå½þ¤ò½»Ì±¤Ë¸ªÂå¤ï¤ê¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Google¡Ê¥°¡¼¥°¥ë¡Ë¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¾ÃÈñÎÌ¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅÅÎÏ»ÈÍÑ¤òÄã¸º¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼»ö¶È¤Ë250²¯¥É¥ë¡Ê37Ãû±ß¡Ë¤òÅêÆþ¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£Meta¡Ê¥á¥¿¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´ë¶È¤â¡¢AI»ö¶ÈÍÑ¤ËÂçµ¬ÌÏ¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î·úÀß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥°¥Æ¥Ã¥¯¤ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤¬Èà¤é¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ò·êËä¤á¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
¥Æ¥¥µ¥¹½£ºß½»¤ÎÌõ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ž¢ÅÅµ¤Âå¤â¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤óŽ£¤È¸À¤¨¤ë¼Â´¶¤Èº¬µò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¸ÇÄêÎÁ¶â¤Î3Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íºÇ¶á¤ÎÃÍ¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹¹¿·¤Î»þ´ü¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡£
Source: Axios, Energy Markets & Policy, Oxford American, Institute for Energy Economics & Financial Analysis, Energy Markets & Policy, Reuters, CNBC