「鞄ぼろぼろ」はもう卒業！【ハニーズ】軽い & 上品見え！「新作バッグ」

お気に入りのバッグがそろそろ買い替え時……。新しいバッグを買うなら、デザインも実用性も重視したいところ。そこでおすすめしたいのが、上品さと使いやすさを両立した【ハニーズ】の新作バッグ。今回は、軽量のバッグをピックアップしました。荷物が多い日も負担が少なそうだから、一度使ったら手放せなくなるかも。

見た目以上の収納力に期待！ 上品なレザー調バッグ

【ハニーズ】「軽量両あおりハンドバッグ」\3,680（税込）

スクエア型のスタイリッシュなフォルムとレザー調素材で、上品なムードが漂うハンドバッグ。前後にあおりポケットがあり、荷物を整理しやすそうです。ショルダーストラップ付きの2WAY仕様。重さは約590gと軽量なので、肩への負担を軽減できるはず。アイボリーやブラックといったベーシックカラーのほか、スモーキーピンク・ブルーグレーなどのくすみ系カラーなど、全7色を展開。同色のポーチが付いているのも嬉しいポイント。

通勤やお仕事用にも！ A4サイズ対応のトートバッグ

【ハニーズ】「軽量A4トート」\3,480（税込）

公式サイトにて「軽くて使いやすい」と紹介されている、約600gのトートバッグ。A4サイズ対応で、お仕事用にもぴったりです。洗練されたシルエットときちんと感のあるレザー調の素材は、大人のデイリーコーデになじみやすいはず。前後のあおりポケットのほかメイン収納にも内ポケットが付いており、使いやすそうです。カラー豊富な全8色展開。

writer：Emika.M