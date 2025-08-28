寒河江市の観光ブドウ園が28日、オープンしました。ことしは猛暑の影響で実が焼けるのを防ぐため、葉を多く残して日陰にするなどの対策を行った結果、大粒で甘いブドウに仕上がったということです。



オープンしたのは、寒河江市内2か所の観光ブドウ園です。このうち、「佐藤観光ぶどう園」で開園式が行われ、関係者がテープを付けたブドウの房をカットし、開園を祝いました。そして、訪れた家族連れがブドウ狩りを楽しみました。





「すごく甘くておいしくて」「連れて来たことが無かったのでいい機会になった」「おいしい？うん甘い？うん」香り高く甘みが特徴という「サニールージュ」です。近年は猛暑の影響で日が当たり過ぎると実が焼けてしまうため、佐藤さんの園地では、葉の枚数を多く残して日陰を作って栽培してきたといいます。佐藤観光ぶどう園 佐藤岳弘さん「サニールージュは段々熟してくると黒みを増してくる。色が薄いのでも十分甘いがより黒々してきた方が甘くて香りも強い」大坪奈津子アナウンサー「ずっしり。むいているそばからみずみずしさが伝わってきます。甘い口の中に果汁が広がってみずみずしい」ほかにも、実が大きくほどよい酸味が特徴の「ピオーネ」も栽培されています。佐藤観光ぶどう園 佐藤岳弘さん「天候的にも大変な年だったがことしもおいしく出来たので楽しくブドウ狩りをしてもらいたい」寒河江市の観光ブドウ園は、9月末まで。8月31日からは、シャインマスカットの食べ放題も始まるということです。