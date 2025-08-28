Ä¹°æ»Ô¤ò¡ÖÊû¤²¤ë¡×¤«¤é¡Ö»ØÄê¤¹¤ë¡×¤Ëµ»ö¤Î¸«½Ð¤·¤òÄûÀµ¡¡¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡¡JICAÄÌ¤¸»Ô¤¬¿½¤·Æþ¤ì
¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ä¹°æ»Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢»Ô¤¬¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½JICA¤òÄÌ¤¸¿½¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢µ»ö¤¬ÄûÀµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹°æ»Ô¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¡¢2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥Û¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Ë¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢Áª¼êÃÄ¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¤Ê¤É¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¥¿¥¤¥à¥º¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½JICA¤¬8·î21Æü¡¢Ä¹°æ»Ô¤ò´Þ¤à¹ñÆâ4¤Ä¤Î»Ô¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Î¡Ö¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¹ñÆâ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¶¡¦¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏÄ¹°æ»Ô¤ò¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ËÊû¤²¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤Îµ»ö¤òÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤¬SNS¾å¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢Ä¹°æ»Ô¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é°ÜÌ±¤òÂçÎÌ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸í²ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ï¥Ûー¥àー¥Úー¥¸¤Çµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÄ¹°æ»Ô¤¬¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ä°ÜÌ±¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ô¤ÏJICA¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¶¡¦¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¥¿¥¤¥à¥º¡×¤ËÂÐ¤·¡¢µ»ö¤òÄûÀµ¤¹¤ë¤è¤¦¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢27Æü¡¢ÄûÀµ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸«½Ð¤·¤Ï¡ÖÊû¤²¤ë¡×¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡Ödedicate¡×¤«¤é¡¢¡Ö»ØÄê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Î¡Ödesignate¡×¤Ë²þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÃ«½Å¼£Ä¹°æ»ÔÄ¹¡ÖÀµ¤·¤¯¤Ï¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬ÄûÀµ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÁð¤Îº¬¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½ºß¡¢»Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÅÅÏÃ¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥áー¥ë¤Ï1000·ï¶á¤¯¤Ë¾å¤ê¡¢¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Ô¤Ï°ú¤Â³¤¡¢Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£