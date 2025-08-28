大阪府の吉村洋文知事が２８日、府庁で囲み取材に応じ、首位を快走する藤川阪神にエールを送った。「阪神優勝までもう少しですから、ぜひ優勝してもらいたいなと思います」と期待を寄せ、優勝パレードについては「今決めるのは鬼が笑うだろうと思っています。優勝すればその時点で判断しようと思っています」と明かした。

２３年に阪神が１８年ぶりのリーグ優勝、３８年ぶりの日本一に輝いた際には、パ・リーグ３連覇のオリックスとの合同パレードが兵庫、大阪で開催され、延べ１００万人のファンが駆けつけた。だが、２６日に兵庫県の斎藤元彦知事は「警備費用の高騰などを踏まえたときに、県としてのパレードの開催というのは慎重に検討していくことが必要」と話すにとどめていた。

吉村知事は「兵庫県の意見とすると、難しいという趣旨だと思いますので。もちろん警備の部分もあると思いますが、いろんなものを乗り越えていきたいなという思いがありますし…。でもまだ優勝してないですから。優勝してもまだペナントレースですから。日本一をかけた戦いがある。優勝と日本一を目指して、阪神を応援します」と２年ぶりの頂点まで駆け上がることを願った。