¡Ú¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡Û½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤¬´úÍÈ¤²£²£°¼þÇ¯Âç²ñ¤Î²ñ¸«¤òµÞ¤¤ç·çÀÊ¡¡ÅöÆüÄ«¤ËÂÎÄ´Êø¤¹
¡¡½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Îº´»³Áï¡Ê£¶£·¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡×£¹·î£±£±¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ø¸þ¤±¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤òµÞ¤¤ç·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤ÏÁ°¿È¤Î¥ê¥¢¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥í¥ì¥¹¤ò´Þ¤á¤¿Æ±ÃÄÂÎ¤Î´úÍÈ¤²£²£°¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¤È¤Ê¤ë¡£¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ä¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂ¤Ê¤É¤ò´µ¤¤Æ®ÉÂÃæ¤Î½éÂå¸×¤â¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÞ¤¤ç·çÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿°æ¾æ²íÂåÉ½¤Ï¡Öº´»³Áí´Æ¡¢¼«Âð¤ÎÊý¤ÇÎÅÍÜ¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÆü¤³¤Î²ñ¸«¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ä«¤è¤ê¤´ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º´»³ÀèÀ¸¤Î¤´²óÉü¤ò°ì½ï¤Ë¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤Ê¤ª½éÂå¸×¤ÏÆþ±¡¤Ê¤É¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Âç²ñ¤Ë¤ÏÍè¾ìÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£