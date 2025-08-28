¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤Ë¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ëー¥¹¡Ù¤â¡¡CS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¶ä²Ï¡Ö½©¤Î¥°¥ë¥áº×¤ê¡×9·î¤«¤éÊüÁ÷
¡¡CSÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¶ä²Ï Îò»Ë¥É¥é¥Þ¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦ÆüËÜ¤Î¤¦¤¿¡×¤Ë¤Æ¡¢9·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö½©¤Î¥°¥ë¥áº×¤ê¡×ÆÃ½¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
»²¹Í¡§¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ëー¥¹¡Ù¤Ï¥ª¥Ö¥éー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤Û¤í¶ì¤¤¿ÍÀ¸¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡¡¿©Âî¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿ºÆÀ¸
¡¡¡Ö½©¤Î¥°¥ë¥áº×¤ê¡×ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ò´Þ¤à·×30ºîÉÊ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡9·î¤Ï¡¢±óÆ£·û°ì¤¬Ä®¤Î¤ªÊÛÅö²°¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ëCS½éÊüÁ÷¤Î¡Ø±óÆ£·û°ì¤Îº£Æü¤Ï¤ª¼êÅÁ¤¤ÊÛÅö¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡ËÆàÎÉ¸©¤ÎÆô»û¤òÉñÂæ¤ËÀº¿ÊÎÁÍý¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤ä¤Þ¤ÈÆô»û Àº¿ÊÆüµ¡Ù¡ÊNHK E¥Æ¥ì¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø¤¦¤¿¤´¤Ï¤ó¡Ù¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡10·î¤Ë¤ÏCS½éÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ëー¥¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤ä¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËöTV～¥Õ¥¡¥Ó¥ª¤Î¶Ë¥¦¥ÞÃµµá～¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á Season5～8¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤¬Â³¤¯¡£
¡¡11·î¤Ë¤ÏCS½éÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥áÆÃÊÌÊÔ ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤¢¤Æ¤Ê¤è¤ë¡Ù¡¢ÂæÏÑ¥É¥é¥Þ¡ØÈþ¿©Ìµ´Ö¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ·²¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃ½¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö3¤«·îÏ¢Â³ ½©¤Î¥°¥ë¥áº×¤ê ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÃêÁª¤Ç¹ñ»ºÏÂµí¥«¥¿¥í¥°¡Ê1Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤¬Åö¤¿¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¶ä²Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊüÁ÷¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×9·î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø±óÆ£·û°ì¤Îº£Æü¤Ï¤ª¼êÅÁ¤¤ÊÛÅö¡Ù¢¨CS½éÊüÁ÷¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡Ø¤ä¤Þ¤ÈÆô»û Àº¿ÊÆüµ¡Ù¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¤¦¤¿¤´¤Ï¤ó¡Ù1¡õ2¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á Season1～4¡Ù
10·î¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ëー¥¹¡Ù¢¨CS½éÊüÁ÷¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËöTV～¥Õ¥¡¥Ó¥ª¤Î¶Ë¥¦¥ÞÃµµá～¡Ù¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á Season5～8¡Ù
11·î¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥áÆÃÊÌÊÔ ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¢¨CS½éÊüÁ÷¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¤¢¤Æ¤Ê¤è¤ë¡Ù¢¨CS½éÊüÁ÷¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á Season9～10¡Ù¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡ÙSPÈÇ11ºîÉÊÂæÏÑ¥É¥é¥Þ¡ØÈþ¿©Ìµ´Ö¡Ù
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë