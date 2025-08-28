畑でナスを収穫していたら、真っ白なクジャクが現れた！？「縁起がいい」「吉兆すぎる！」
「ちょっと待って茄子採ってたら孔雀いたんだけど、え？？？？？？？？？？？？？？？？」
こんなポストをされたのは田中重工業（@hobbyseidai）さん。
大阪の畑で収穫作業をしていた田中さんの前に、まさかの孔雀が現れるという衝撃の姿が映っていました。緑に囲まれた畑に、鮮やかな羽を揺らしながら歩く孔雀…。そのミスマッチさに思わず二度見してしまいますね！
「どこの国の畑！？」
「孔雀って野生でいるの…？」
「吉兆すぎる！」
「これはびっくりする」
「農業マンガのワンシーンみたい」
投稿には、驚きと笑いの声が飛び交っていました。クジャクと遭遇した田中重工業さんにお話を伺いました。
――ナスを収穫していたら孔雀に遭遇したのですね。
「大阪で農業を営んでおり、ナス収穫中に畑で鳥っぽいものを見かけて写真を撮ってやろうと構えていたら、まさかの孔雀でした」
――孔雀を目にしたときは？
「Xのスペースで会話中に遭遇したため、他の発言者に『孔雀おる孔雀！！』と声高に言いました」
――孔雀はその後どうなりましたか？
「お隣の畑にゆっくり歩いて入った後、姿が見えなくなりました」
――畑で野生動物に遭遇することは今までも？
「畑にいるとキジやタヌキ、アライグマやアナグマなど様々な野生動物と出会しますが、孔雀は初めてです。過去には作業中に30cm横で隠れていたキジと目が合ってビックリするなどもありました」
――投稿が大きな話題になりました。
「想像以上の反響を頂き、生物多様性の観点からも本来いてはいけない生き物である事を承知しつつも、“吉兆の鳥”に思いがけず出会えて嬉しいというのが素直な感想です」
田中重工業さんは「普段はプラモデルを作って公開するアカウントです。きっかけは孔雀ですが、これを機に自分の作品に興味を持って貰えると嬉しいです」と話してくれました。
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）