¡ÖÂÎ½ÅÁýÎÌ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×3ºÍ»ù¥¦¥¨¥¹¥È47.6¥»¥ó¥Á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤æ¤ê¤Ë¤ã¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁé¤»¤Á¤ã¤Ã¤Æ...¡×¡ÖºÙ¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¿´ÇÛ¡×
¶Ã°Û¤ÎºÙ¥¦¥¨¥¹¥ÈÈäÏª
¡¡TikTok¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô100Ëü¿Í±Û¤¨¤Î¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤æ¤ê¤Ë¤ã¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂÎ½ÅÁýÎÌ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥±¡¼¥¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁé¤»¤Á¤ã¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡ÖºÙ¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¿´ÇÛ¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤éÌµÍý¤»¤º¡×¡ÖÌµÍý¤»¤º¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤Í¡×¡ÖÌµÍý¤·¤ÆÁýÎÌ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÈÄ¹162¥»¥ó¥Á¤Î¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤¬47.6¥»¥ó¥Á¤Ç¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÍó¤Ë¡Ö3ºÍ»ù¥¦¥¨¥¹¥È¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£