¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¿ò¤È·òÂÀÏº¤¬¸½ÂåÅ¾À¸?!àÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤É¤ó¤À¤±¾®´é¤ä¤Í¤ó¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó»þ¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¡¼¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÊ¸ºÈ¤¯¤ó¤É¤ó¤À¤±¾®´é¤ä¤Í¤ó¡×¿Íµ¤ÇÐÍ¥2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×½Ð±éÃæ¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥2¿Í¤¬Ê·°Ïµ¤°ìÊÑ¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¥²¥¹¥È¤ÏËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¡£¤ä¤Ð¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÇÌø°æ¿ò¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¡¦ËÌÂ¼¾¢³¤¤È¡¢¿ÉÅç·òÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢TBS¥É¥é¥Þ´ÆÆÄ¤ÎµÜºêÍÛÊ¿¤µ¤ó¡£
¡¡ËÌÂ¼¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ËÂç¤¤á¤Î¥·¥ã¥Ä¡¢¹â¶¶¤Ï¾å²¼¥¸¥ã¡¼¥¸¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Ç¤ÏÀï¸å¤ÎÆüËÜ¤òÀ¸¤¤ëÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤ÎàÊ·°Ïµ¤°ìÊÑá¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¸å¤íÈ±¤¬¤Ê¤¤¡¼¡ª¿·Á¯¡×¡ÖÈ±·¿¡¦ÉþÁõ¡¦Ìò¤Å¤¯¤ê¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¤ªÆó¿ÍÎáÏÂ¤Ë¹ßÎ×¡×¡ÖÊ¸ºÈ¤¯¤ó¤É¤ó¤À¤±¾®´é¤ä¤Í¤ó¡×¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤ª´é¤Á¤Ã¤µ¡¼¤¤¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤âÂç¹¥¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£