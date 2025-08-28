¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤¬¡Ä¡× 54ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î»Ñ¤Ç¹ßÎ×¡ª¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ë¡Ö²¿¸Î¤«²¿²ó¤â´Ñ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Öº£Æü¤â¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¥«¥¤Î¿²ÂÞ!?¤µ¤é¤ËÈ±Ê¸»ú¤Ç¡Ä
¡¡80Ç¯Âå¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿²Î¼ê¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#¤ªËßµÙ¤ß¡¡#¥«¥¡¡#²´éÚ¤Î¿²ÂÞ¡¡#²´éÚËí¡¡#È±Ê¸»ú¡¡#²´éÚ¤Þ¤ß¤ì¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏËÜÅÄÍýº»(54)=ÂçÊ¬¸©ÃæÄÅ»Ô½Ð¿È¡£
¡¡Âç¤¤Ê²´³Â¤Î¿²ÂÞ¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÆþ¤ê¡¢¼þ¤ê¤Ë²´³Â¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÇÛÃÖ¤·¤¿ËÜÅÄ¡£¥«¥á¥é¤¬½ù¡¹¤Ë°ú¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢È±¤ÎÌÓ¤Çºî¤Ã¤¿¡Ö¥«¥¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¸½¤ì¤ë¸ÄÀÅª¤ÊÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´¿È¤Ç¥«¥¤ò´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö²¿¸Î¤«²¿²ó¤â´Ñ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤¬¥«¥¤ÎÊ¸»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï1988Ç¯7·î¤Ë¥ì¥³¡¼¥É¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¡Ö»ÖÂ¼¤±¤ó¤Î¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö¤À¤¡¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¡£2010Ç¯¤«¤éÂçÊ¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£