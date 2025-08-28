◇MLB ドジャース5-1レッズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

大谷翔平選手が11試合目でようやく先発の役目でもある5イニングを投げきり、復帰後初の勝利投手となりました。この過程の中で不安に陥ったことも明かしました。

前回の日本時間21日の登板で、4回には右足の太ももに打球が直撃するアクシデントに見舞われ、4回5失点で黒星を喫していました。

この日は打って変わって先制ホームランを与えてしまいましたが9つの三振を奪うなど5回1失点でまとめ初勝利を手にしました。

大谷選手はここまでの道のりについて「良いプロセスはもちろん踏めてるなとは思うので、正直2回目の手術、まあ1回目もそうでしたけど、どういう風になっていくのかなって。プラン通りに行かないことの方が多いと思うので。その中で少しでも投げられていることに関しては、結果云々ではなくて、プロセス自体は今のところ良いんじゃないかなと思いますし、体の反応を見て、1試合1試合大事にこう投げていきたいなとは思ってます」と話します。

2度のトミー・ジョン手術を受け昨季は丸一年登板がなかった大谷選手。「本当に元のように投げられるようになるのかなっていう不安みたいなものはありました。投げていくごとに、自信も増えていってますし、もちろん今日もそういうプロセスの中のひとつですけど、すごく落ち込むっていうことはなかったです。勝ち星はもちろん打線との兼ね合いがあるので、あまり気にしてもしょうがない部分はあるんですけど、前回、前々回こう、5イニング投げ切りたいなっていう中で、なかなか球数もかさんで、ヒットも打たれて、投げ切ることができなかったので、今日改めて、最後5回まで投げ切ったっていうところが、ひとつ一番いいところかなとは思ってます」と満足げに語りました。