¡Ú¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¡Û¾Æ¤°ò¤È¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¡íÏÂ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¡í¤¬°ú¤Î©¤Ä¡Ö¤Û¤¦¤¸Ãã¹á¤ë ¾Æ¤°ò ¥à¡¼¥¹ ¥Æ¥£¡¼ ¥é¥Æ¡×¿·È¯Çä
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢9·î3Æü¤è¤ê¡Ö¤Û¤¦¤¸Ãã¹á¤ë ¾Æ¤°ò ¥à¡¼¥¹ ¥Æ¥£¡¼ ¥é¥Æ¡×¤È¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥à¡¼¥¹ ¥é¥Æ¡×¤Î2¤Ä¤Î¿·´¶³Ð¥é¥Æ¤òÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Û¤¦¤¸Ãã¹á¤ë ¾Æ¤°ò ¥à¡¼¥¹ ¥Æ¥£¡¼ ¥é¥Æ¡×(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²Á³Ê 628±ß)
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î½©¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë"¾Æ¤°ò"¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤Û¤¦¤¸Ãã¹á¤ë ¾Æ¤°ò ¥à¡¼¥¹ ¥Æ¥£¡¼ ¥é¥Æ¡×(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²Á³Ê 628±ß)¤Ï¡¢Àù¤ë¤³¤È¤ÇÁý¤¹¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È¡¢¾Æ¤°ò¥à¡¼¥¹¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÇÕ¡£
¤µ¤Ä¤Þ°ò¤Î¿©´¶¤ò»Ä¤·¤¿¤¯¤Á¤É¤±¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¾Æ¤°òÉ÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹¤Ë¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã¤È¥ß¥ë¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤³¤Ë¾Æ¤°òÉ÷Ì£¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤Î¥à¡¼¥¹¤È¾Æ¤°ò¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡£°ì¸ýÌÜ¤Ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀå¿¨¤ê¤Î¾Æ¤°òÉ÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉ¡¤«¤éÈ´¤±¤ë¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤Î¥à¡¼¥¹¤È¾Æ¤°ò¤ÎÈé¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¾Æ¤°ò¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¡¢¾Æ¤°ò¤ÎÌ£¤È¹á¤ê¤Ë±ü¹Ô¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢»þÀÞ¥¹¥È¥í¡¼¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤´¤í¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¾Æ¤°òÉ÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊËþÂ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥à¡¼¥¹ ¥é¥Æ¡×(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²Á³Ê 589±ß)
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¡¢°ìºòÇ¯¤È¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥à¡¼¥¹ ¥é¥Æ¡×(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²Á³Ê 589±ß)¤¬¡¢ºÆÅÐ¾ì¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥³¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¸åÌ£¤Ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ö¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥í¡¼¥¹¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ê¥Ã¥Ä¥½¡¼¥¹¤È¥ß¥ë¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤¯¤Á¤É¤±¤Î¤è¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥à¡¼¥¹¤òÃí¤®¹þ¤ß¡¢°ì¸ýÌÜ¤«¤é¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥à¡¼¥¹¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ë¡£
¾åµ2¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯9·î3Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
