◇MLB レンジャーズ 20-3 エンゼルス(日本時間28日、グローブライフ・フィールド)

レンジャーズが20得点をあげて大勝を収めました。

前日の日本時間27日の試合では、菊池雄星投手から4回までに6点を奪ってKOしていたレンジャーズ打線。さらに同17日のブルージェイズ戦、同23日のガーディアンズ戦ではともに2桁10得点をあげており、打線が爆発力を見せていました。

この日の試合でも打線が序盤からその力を発揮しました。初回、4番のアドリス・ガルシア選手の3ランホームランで口火を切ると、打者9人の攻撃でいきなり4得点。その後のイニングも得点を重ね、4回を終えて11得点と早くも2桁得点をマークします。

圧巻だったのは7回の攻撃でした。9点ビハインドのエンゼルスは1塁を守っていたオスワルド・ペラザ選手を登板させますが、レンジャーズ打線がさらに猛攻。満塁から3本のタイムリーを集めると、最後はカイル・ヒガシオカ選手が3ランホームランを放って20点目を記録しました。

この試合でレンジャーズは22安打20得点をマーク。連日の打線爆発で、今月3試合目の2桁得点としました。