ホンダ GB350 C｜Honda GB 350 C

新しい「GB350 C」はマット塗装が渋い！

2024年10月に登場した「GB350 C」は、348cc空冷単気筒エンジンを搭載した「GB350」の派生モデル。クラシカルなスタイリングを最大の魅力とする一台だ。そのGB350 Cが今回新たにカラーバリエーションと一部仕様を変更し、10月31日に発売する。

今回の改良では、夜間の視認性向上を目的にヘッドライトの照射範囲を見直し、実用性を高めている。

新しいカラーバリエーションでは、柔らかな印象の「マットサンドストームベージュ」と、力強く高級感のある「マットビュレットシルバー」を設定。従来カラーの「プコブルー」「ガンメタルブラックメタリック」はラインナップから外れる。

GB350 Cの新色「マットサンドストームベージュ」

国内での年間販売計画台数は従来モデルと同じ2000台を継続。パワートレインや車体サイズ、重量といった主要スペックに変更はない。

ただし、税込み車両本体価格は71万5000円となり、従来モデルの66万8800円から4万6200円の値上げとなった。

マット塗装は落ち着きのある質感で、クラシカルなスタイルと好相性。従来カラーと印象が変わるので、購入を検討している人は質感と色味に注目して選びたい。

GB350 Cの新色「マットビュレットシルバー」