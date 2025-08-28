¥¢¥¤¡¦¥ª¡¼¡¢4G/LTEÂÐ±þ¤ÎWi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¡ÖUD-LTA¡×¡¡¸ÇÄê²óÀþ¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë
¥¢¥¤¡¦¥ª¡¼¡¦¥Ç¡¼¥¿µ¡´ï¤Ï8·î27Æü¡¢4G/LTEÂÐ±þ¤ÎWi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖUD-LTA¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£SIM¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢4G/LTE¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë²óÀþ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡´ï¤òWi-Fi·ÐÍ³¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡£Wi-Fi¤ÏWi-Fi 5¡ÊIEEE 802.11ac¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ºÇÂç867Mbps¡Ê5GHzÂÓ¡¢2¡ß2¡Ë¤ÎÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢Ä¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï15,875±ß¡£È¯Çä¤Ï2025Ç¯9·î¾å½Ü¤ÎÍ½Äê¡£
4G/LTEÂÐ±þ¤ÎWi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¡ÖUD-LTA¡×
¸ÇÄê²óÀþ¤Î¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤â¡¢·ÀÌóºÑ¤ß¤ÎSIM¥«¡¼¥É¤µ¤¨ÍÑ°Õ¤¹¤ì¤ÐWi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¡£ÄÂÂß½»Âð¤Ê¤É¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤¬°ú¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢4G/LTE¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤ò»È¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤Îµ¡´ï¤òWi-FiÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡£LAN¥Ý¡¼¥È¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÇÄê²óÀþ¤¬¤¢¤ì¤Ð°ìÈÌÅª¤ÊWi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¡£¸ÇÄê²óÀþ¤È¥â¥Ð¥¤¥ë²óÀþ¤ÎÊ»ÍÑ¤Ç¡¢²óÀþ¾ã³²»þ¤Ë¤âÄÌ¿®¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤º¡¢¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤¬¿Þ¤ì¤ë¡£
ÇØÌÌ¤Ë³Æ¼ïÃ¼»Ò¤òÅëºÜ¡£¸ÇÄê²óÀþ¤¬¤¢¤ì¤Ð°ìÈÌÅª¤ÊWi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë
ÄìÌÌ¤ËSIM¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï190¡ß50¡ß149mm¡¢½Å¤µ¤ÏÌó300g¡£
¸ÇÄê²óÀþ¤Î¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤â¡¢·ÀÌóºÑ¤ß¤ÎSIM¥«¡¼¥É¤µ¤¨ÍÑ°Õ¤¹¤ì¤ÐWi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¡£ÄÂÂß½»Âð¤Ê¤É¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤¬°ú¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢4G/LTE¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤ò»È¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤Îµ¡´ï¤òWi-FiÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡£LAN¥Ý¡¼¥È¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÇÄê²óÀþ¤¬¤¢¤ì¤Ð°ìÈÌÅª¤ÊWi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¡£¸ÇÄê²óÀþ¤È¥â¥Ð¥¤¥ë²óÀþ¤ÎÊ»ÍÑ¤Ç¡¢²óÀþ¾ã³²»þ¤Ë¤âÄÌ¿®¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤º¡¢¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤¬¿Þ¤ì¤ë¡£
ÇØÌÌ¤Ë³Æ¼ïÃ¼»Ò¤òÅëºÜ¡£¸ÇÄê²óÀþ¤¬¤¢¤ì¤Ð°ìÈÌÅª¤ÊWi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë
ÄìÌÌ¤ËSIM¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï190¡ß50¡ß149mm¡¢½Å¤µ¤ÏÌó300g¡£