­à·ãÊÑ­á¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤ÎÎëÌÚ¼ÓÍýÆà(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷munehirovoice¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ËÂç¿Í¹õÈ±¥Ø¥¢

¡¡¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã!¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î­àÊ·°Ïµ¤¤¬¤é¤ê­á¤ÊºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¹õÈ±¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤ÈÇò¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡õ¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÎëÌÚ¼ÓÍýÆà(48)¡£´¬¤­È±¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

ºÇ¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤ÎÎëÌÚ¼ÓÍýÆà
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷munehirovoice¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÈ±Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹¹¤ËÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£