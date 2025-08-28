¡ÖÂç¤¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×ÃÎÇ°Î¤Æàà190¥»¥ó¥Áá¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼Ä¹ÃË¤È¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÌÜÎ©¤Á¤½¤¦¡×
ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ç¸øÆ»¤òÁö¤ëÉ÷·Ê¤ò¸ø³«
¡¡²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÃÎÇ°Î¤Æà(44)¡á²Æì¸©½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£19ºÐÄ¹ÃË¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÄ¹ÃË¡¢°æ¾å»ü±Ñ(¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤¸¤¨¤¤¡¢19)¤ÈÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¸øÆ»¤òÁö¤ëà¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£¡ÖÄ¹ÃË¤È¥Ç¡¼¥È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌÜÎ©¤Á¤½¤¦¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤á¤Á¤ã¿ÈÄ¹Âç¤¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â°ìÈÌ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÎÇ°¤Ï2005Ç¯8·î¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæÂ¼·òÂÀÏº¤È·ëº§¡¢06Ç¯3·î¤Ë»ü±Ñ¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬07Ç¯3·î¤ËÎ¥º§¡£16Ç¯7·î¤ËÇÐÍ¥¤Î°æ¾åË§Íº¤ÈºÆº§¤·18Ç¯6·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£