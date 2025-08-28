USJ¤Î¶¸Ë½¥¾¥ó¥Ó¡¢Åìµþ¤Î¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡×¤Ç¥²¥¹¥È¤ò½±·â¡ª¡¡3Æü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È³«Ëë¡Ò¼èºà¥ì¥Ý¡Ó
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤Î¶²ÉÝ¤òÅìµþ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶ô¤¦¤«¡£¶ô¤ï¤ì¤ë¤«¡£¶²ÉÝ¤Î I SCREAM¡Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡ËÅ¹¡×¤ò¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àÀÄ»³Å¹¡×¤Ç³«ºÅ¡£³«ºÅ½éÆü¤ËÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶²¤í¤·¤¯¤â¾¯¤·´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÜÍ÷Ãí°Õ¡ú¥¾¥ó¥Ó½±Íè¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àÀÄ»³Å¹¡×¤ÎÅ¹Æâ
¢£Í½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬»¦Åþ¡ª
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¡Ö¶ô¤¦¤«¡£¶ô¤ï¤ì¤ë¤«¡£¶²ÉÝ¤Î I SCREAM¡Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡ËÅ¹¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢¡È¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¿¿²Æ¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ºÇ¶²¥Û¥é¡¼¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤½¤·¤Æ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¡¦ÀÄ»³¤Ç¡¢¡ÈÆü¾ï¤Î¾ÝÄ§¡É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ë¡¢¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤¶¸Ë½¥¾¥ó¥Ó¤¬½Ð¸½¡¢Å¹Æâ¤òÀêµò¤·¤¿¥¾¥ó¥Ó¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ç¡ÈÀµµ¤¤ò¼º¤¦¡É¤Û¤É¤Î¶²ÉÝ¤ËÀä¶«¤·¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÀ¤³¦¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤ë¹¬¤»¤ËËþ¤Á¤¿¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àÀÄ»³Å¹¡×¤À¤¬¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¤ò°ìÊâÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤¿¡£»öÁ°ÃêÁª¤ËÅöÁª¤·¤¿¥²¥¹¥È¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢Å¹Ä¹¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Å¤¤Æ÷¤¤¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Î¼Ò°÷¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢1ËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¾×·âÅª¤Ç¡¢USJ¤Î¥¾¥ó¥Ó¤¬¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡×¹Ô¤¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÀÑ¤Þ¤ì¡¢ÈÂ½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤Ï!?¡×¤È¶Ã¤¯¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏUSJ¤¬¥¾¥ó¥Ó¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤Ë°ìÆ±ÁûÁ³¡£¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡×¤Î¼Ò°÷¤Ï¥²¥¹¥È¤òÅ¹³°¤ØÈòÆñ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¡ÖUSJ¤Î¥¾¥ó¥Ó¤òÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢Åìµþ¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤¿¤¤¡×¤ÈË¾¤àÁÈ¿¥¤Î¿Í´Ö¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¾¥ó¥Ó¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬»¶ÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¾¥ó¥Ó¥¦¥¤¥ë¥¹¤«¤é½õ¤«¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¹³ÂÎ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡×¤Î¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¥¢¥¤¥¹¤ÏUSJ¤Î¥¾¥ó¥Ó¤¬¤¤¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥ë¡¼¥à¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁÈ¿¥¤Î¿Í´Ö¤¬¥²¥¹¥È¤ò¶¼¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾²¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÅ¹Ä¹¥¾¥ó¥Ó¤¬Æ°¤½Ð¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Î¿Í´Ö¤ò½±·â¡£Å¨¤âÌ£Êý¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡×¤Î¼Ò°÷¤¬¹³ÂÎÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥¹¤ò°ì½ï¤Ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥²¥¹¥È¤òÊç¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡×¤Î¼Ò°÷¤È´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷½õ¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¤Ï¤³¤³¤¬Åìµþ¡¦ÀÄ»³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎË×Æþ´¶¤Ç¡¢Å¹Æâ¤Ï¡¢¤¢¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤ÎÆ÷¤¤¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¤Û¤É¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤Î¶²ÉÝ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£3Æü´Ö¸ÂÄê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ê¾å¡¢¤Ê¤¼¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶Æ°¤â³Ð¤¨¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¡£ÃêÁª¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬±¿¤À¡£
¡¡Åìµþºß½»¤Î½÷ÀÆó¿ÍÁÈ¤Ï¡Ö»×¤ï¤ºÂ©¤ò»ß¤á¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÁá¤¯¤³¤³¤«¤é¥¾¥ó¥Ó¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¥É¥¤·¤Æº£Ìë¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤È¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£ÊÌ¤ÎÅìµþÅÔºß½»¤Î½÷ÀÆó¿ÍÁÈ¤Ï¡Öµ¤·Ú¤Ë¹Ô¤±¤ëÅìµþ¤Î¡Ø¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Ù¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤ÈËþÂµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤È¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬2²óÌÜ¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡×¤Î¥¢¥×¥ê²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥Ô¥Ã¥¯¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥í¥Ã¥×¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹çÆ±²ñ¼Ò¥æ¡¼¡¦¥¨¥¹¡¦¥¸¥§¥¤¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÅý³ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ÄáÈ»¿Í»á¤Ï¡¢2015Ç¯°ÊÍè¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¿®Íê¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ç¥¾¥ó¥Ó¤È´Ö¶á¤ÇÂÐÖµ¡¢¤µ¤é¤Ë¶²ÉÝ¤âÁý¶¯¤µ¤ì¤ë¡ØÀµµ¤¤Ê¤ó¤«¡¢¼º¤¨¡Ù¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁí³ç¡£
¡¡B-R¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Î±Ä¶ÈËÜÉôÅìÆüËÜ±Ä¶ÈÉôÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦»³Íü¡¦ÀÅ²¬¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î±¦ÅÄ¹×°ì»á¤Ï¡Öº£²ó¤Î´ë²è¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï¡¢¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Ù¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¡¢¥¾¥ó¥Ó¤¬Àêµò¤¹¤ëÈóÆü¾ï¤Î¶²ÉÝ¶õ´Ö¤Ø¤È°ìÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÂÎ¸³¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¿²Æ¤Ç¤âÇØ¶Ú¤¬ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ãUSJ¤Î¥¾¥ó¥Ó¤¬¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡×¤Î¼Ò°÷¤ò½±¤¦¡ä¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±¦ÅÄ»á¤Ï¡Ö»Â¿·¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤é¤âUSJ¤µ¤ó¤ò¤è¤¯ÍøÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶À÷¤µ¤ì¤¿¤Ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡Äá»á¤ÏÅìµþ³«ºÅ¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤ÎÃêÁª¤Ë¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÁ´°÷¤ÎÊý¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ëÅÀ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶ô¤¦¤«¡£¶ô¤ï¤ì¤ë¤«¡£¶²ÉÝ¤ÎI SCREAMÅ¹¡×¤Ï¡¢8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î17»þ30Ê¬ ¡Á21»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àÀÄ»³Å¹¡×¤Ç³«ºÅ¡£»öÁ°ÃêÁª¤ËÅöÁª¤·¤¿¿Í¤Î¤ß»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¡¢ÅöÆü·ô¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤Ï¡¢9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á11·î3Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£
TM¡õ¡ÊC¡Ë2025 Universal Studios¡¥All rights reserved¡¥
