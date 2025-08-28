¡Ú¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ë¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¡Ûº£»ÔÎ´Æó¡¢»°ÂåÌÜJSB15¼þÇ¯¥é¥¤¥ÖÉÔ»²²Ã·èÄê¤â¡Ö°ìÈÌ¿Í¤Ê¤éÂáÊá¤µ¤ì¤Æ²ò¸Û¡×¥Í¥Ã¥È¤Ç¹¤Þ¤ë¡È´Å¤¹¤®¡ÉÏÀ
¡¡8·î27Æü¡¢¡ØLDH JAPAN¡Ù¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢»°ÂåÌÜ J Soul Brothers from EXILE TRIBE¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤Ë¡¢³èÆ°¼«½ÍÃæ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦º£»ÔÎ´Æó¤¬»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£»Ô¤Ï7·î31Æü¡¢¶¼Ç÷¤ÈË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£ÍÆµ¿¤Ï4·î5Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¾è¤Ã¤¿¥¿¥¯¥·¡¼Æâ¤Ç±¿Å¾¼ê¤ò¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¡¢ÏÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤òÆ¯¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£»ö·ïÈ¯³Ð¤È¤È¤â¤Ë»öÌ³½ê¤Ï¡¢Êó½·ÊÖ¾å¤È¼«Âð¶à¿µ¤Î½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Åö»þ¡¢È¯É½¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£»Ô¤Ï5·î24Æü¤«¤é7·î3Æü¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹ñ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½ñÎàÁ÷¸¡¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢8·î1Æü¤«¤é¤Î³èÆ°¼«½Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´°Á´¤Ë¸å¼ê¤Ë²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤ò¸øÉ½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ô¼¨ÃÌ¸ò¾Ä¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¼éÈëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë»ö°Æ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤âÉáÄÌ¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÉ½º»ÂÁ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡10·î4Æü¤È5Æü¤ËÂçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢º£»Ô¤ò½ü¤¯6Ì¾¤¬½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ
¡Ô¤³¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡¢²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë·èÃÇ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº°ìÇÕ¤ä¤ë¤³¤È¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¡¢6¿Í¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¡È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¡É¤È¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢X¤ÇÅÜ¤ê¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¡Ö¤Þ¤¿Á´°÷¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡×¤·¤ì¤Ã¤È¡¢Éüµ¢¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÈÌ¿Í¤Ê¤é¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ²ò¸ÛÊª¤Ç¤¹¡£»ö°ÆÈ¯À¸¤«¤é3¥«·î¤â±£ÊÃ¡£²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤ª¶â¤¬ÀË¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡Õ
¡Ô¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢G¤´¤È¼«½Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥×¥é¤Î¤´»þÀ¤¡Õ
¡ÔÉÔ»²²Ã°ìÂò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡ÄÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¡Ø¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ¹¹¡Ù¤È¤«¤Ç¤Ê¤¯¤Æ?¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡Ôº£»ÔÎ´Æó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Æ²Ä°¥ÁÛ¤À¤Ê¡Ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Þ¤¿7¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¡×¤È¤«¡Ö¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤È³¡×¤È¤«¡¢åºÎï»ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£¥·¥ó¥×¥ëÌäÂê¤¬²ò·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¤À¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î»ö¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÎ´ÆóËÜ¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¤¿¤ÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤À¤±¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤¤ÎÆÇ¡Õ
¡¡°ÊÁ°¤«¤é¼òÊÊ¤Î°¤µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º£»Ô¡£¡Ö°Æ¤ÎÄê¡×¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ëº£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¡¢Èà¤ÎÂ¨Ã¦Âà¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤âº¬¶¯¤¤¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ö»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½ðÌ¾¤·¤è¤¦¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë½Ð±é¤ÏÌµÍý¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¨ÃÌ¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¸½¾õ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢15¼þÇ¯¤Ï¤Ò¤È¤ê·ç¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ê¼¡Âè¡¢¤¹¤°¤Ë¼«¤é¸øÉ½¤·¡¢¼Õºá¤·¤Æ³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂç»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÏÂ²ò¤·¤Æ»ö·ï²½¤òËÉ¤²¤Ð¡¢É½º»ÂÁ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡¢¤È¤¤¤¦´Å¤¤¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥é¥¤¥ÖÉÔ»²²Ã¤Ï¡¢¿È¤«¤é½Ð¤¿»¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£