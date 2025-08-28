「アイドル？」「雑誌の表紙やん」なでしこ塩越柚歩の愛犬との“癒し２ショット”にファン注目！「モデルさんかと」
キュートな１枚だ。
WEリーグの日テレ・東京ヴェルディベレーザでプレーするなでしこジャパンMFの塩越柚歩が、自身のインスタグラムを更新。愛犬との２ショットを公開し、注目を集めている。
「『A9A for Dogs』の月桃マウスミストと肉球ローションをいただきました。原材料は沖縄・大宜味村のオーガニック月桃だけだから安心して使えるのがうれしいポイント。早速愛犬(つむ)のごはん後のオーラルケアと、お散歩帰りの肉球ケアに使ってみる予定です。愛犬との“バディ感”を表しているパッケージもかわいい」
こう綴った投稿で塩越は、愛犬を抱いて座り、穏やかな笑顔を見せる写真をアップロード。緊迫感のある試合とはまた違い、リラックスした雰囲気を漂わせる27歳アタッカーの姿に、ファンからは以下のような声が上がった。
「サッカー選手じゃなくモデルさんかと。そしてワンコも可愛い」
「ゆずつむ」
「わぁ！！もう雑誌の表紙やん」
「ウルトラゴッドLevel。元気でました」
「この写真はサイン入りで抽選にしませんか？」
「アイドル？」
「良い目している」
「なんも言えねぇ」
「先日、あんなハードな試合をしていた方と別人ですか」
ピッチを駆ける姿も、愛犬と過ごす穏やかな表情も。塩越のギャップがファンの心をますます惹きつけている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】雑誌の表紙のよう！塩越柚歩と愛犬のキュートなショット！
WEリーグの日テレ・東京ヴェルディベレーザでプレーするなでしこジャパンMFの塩越柚歩が、自身のインスタグラムを更新。愛犬との２ショットを公開し、注目を集めている。
「『A9A for Dogs』の月桃マウスミストと肉球ローションをいただきました。原材料は沖縄・大宜味村のオーガニック月桃だけだから安心して使えるのがうれしいポイント。早速愛犬(つむ)のごはん後のオーラルケアと、お散歩帰りの肉球ケアに使ってみる予定です。愛犬との“バディ感”を表しているパッケージもかわいい」
「サッカー選手じゃなくモデルさんかと。そしてワンコも可愛い」
「ゆずつむ」
「わぁ！！もう雑誌の表紙やん」
「ウルトラゴッドLevel。元気でました」
「この写真はサイン入りで抽選にしませんか？」
「アイドル？」
「良い目している」
「なんも言えねぇ」
「先日、あんなハードな試合をしていた方と別人ですか」
ピッチを駆ける姿も、愛犬と過ごす穏やかな表情も。塩越のギャップがファンの心をますます惹きつけている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】雑誌の表紙のよう！塩越柚歩と愛犬のキュートなショット！