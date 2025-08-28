ÂàÌòÇ÷¤ë¡ÖÉÔ»à¿È¡×¹¶·âµ¡¤Ë¤Ï¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤¬¤¤¤¿¡ª ¡Ö¸«¤¿ÌÜ°ã¤¦¤âÇ½ÎÏ¤ÏÆ±Åù¡×¢ª¤Ç¤âÀ½Â¤2µ¡¤Î¤ß¡Ä¤Ê¤¼¡©
¤ï¤º¤«2µ¡¤Î¤ßÀ½Â¤¤ÎA-10¥é¥¤¥Ð¥ëµ¡
¡¡¶áÀÜ»Ù±ç¹¶·âµ¡¤È¤·¤Æ40Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹¤¤´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥ÉA-10 ¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥ÈII¡×¤ÎÂàÌò¤¬¤¤¤è¤¤¤èÍèÇ¯¡¢2026Ç¯¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£A-10¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿ÊÆ¶õ·³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡ÂÎ¤ÎÂàÌò»þ´ü¤ò²¿ÅÙ¤â±ä´ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÁ´µ¡ÂàÌò¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖA-10¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥ì¥¢µ¡¡×Á´ËÆ¤Ç¤¹
¡¡¶áÀÜ»Ù±ç¹¶·âµ¡¤Î·èÄêÈÇ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëA-10¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂÍÑ²½¤Þ¤Ç¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ëµ¡¤Î¶¥Áè»îºî¤ÈÉ¾²Á»î¸³¤ò·Ð¤ÆºÎÍÑ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏA-10¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ï¤º¤«2µ¡¤ÎÀ¸»º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Î¡¼¥¹¥í¥Ã¥×¡ÖYA-9¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¡ÂÎ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1960Ç¯Âå¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤ÏÃÏ¾å¤Ç¤ÎÀïÆ®¤ò¶õ¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶áÀÜ»Ù±ç¹¶·â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀï¾ì¤Î¾å¶õ¤òÄã¶õÈô¹Ô¤·¤Ê¤¬¤éÅ¨¤Î¿ØÃÏ¤ËÇúÃÆ¤òÅê²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨½ÆÃÆ¤ò·â¤Á¹þ¤àÇ¤Ì³¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ¤Ì³¤Ë¤Ï¡¢F-100¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥¤¥Ð¡¼¡×¡¢F-4¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¡¢F-105¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Á¡¼¥Õ¡×¤Ê¤É¤âÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤âÄã¶õ¤Ë¤ª¤±¤ë¶áÀÜ»Ù±çÇ¤Ì³¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÂÐ¶õË¤²Ð¤Ë¤è¤ë¸ºÌ×¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÊÆ¶õ·³¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¼çÎÏ¤Î¶áÀÜ»Ù±ç¹¶·âµ¡¤¬A-1¡Ö¥¹¥«¥¤¥ì¥¤¥À¡¼¡×¹¶·âµ¡¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Àß·×¤¬¸Å¤¤¥Ô¥¹¥È¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÆ±µ¡¤ÏÈô¹ÔÂ®ÅÙ¤äÅëºÜÎÌ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹âÀÇ½¤ÊºîÀïµ¡¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤â¤¢¤ê¡¢ÊÆ¶õ·³¤Ç¤ÏµÞî±¡¢¿··¿¶áÀÜ»Ù±ç¹¶·âµ¡¡ÊA-X¡Ë¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡A-X·×²è¤Î»ÅÍÍ·èÄê¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¼ÂÀï¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëA-1¹¶·âµ¡¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤«¤é¥Ò¥ä¥ê¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢A-X¤Ë¤ÏÄãÇ³Èñ¡¢ÄãÁû²»¤Î¥¿¡¼¥Ü¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
1970Ç¯5·î¤ËºÇ½ªÅª¤Ê»ÅÍÍ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Äó°ÆÍ×µá½ñ¤¬¹Ò¶õµ¡¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅìÀ¾ÎäÀï²¼¤ÎÅö»þ¡¢¥½Ï¢·³¤Ø¤Î¶¼°Ò¤Ë¤âÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢A-X¤Ë¤Ï¿·³«È¯¤Î30mmµ¡´ØË¤¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µ¡ÂÎ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ30mmµ¡´ØË¤¤â³«È¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ»ÅÍÍ½ñ¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áá¤¯¤âÆ±Ç¯12·î¤Ë¤Ï»îºî¤ò¹Ô¤¦2¼Ò¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¥Î¡¼¥¹¥í¥Ã¥×¤¬YA-9¤ò¡¢¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤¬YA-10¡Ê¤Î¤Á¤ÎA-10¡Ë¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£30mmµ¡´ØË¤¤âÆ±ÍÍ¤Ë»îºî¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¥Õ¥£¥ë¥³¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï½½Ê¬¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡ÖYA-9¡×¤Ï¤Ê¤¼ÇÔ¤ì¤¿¡©
¡¡YA-10¤¬¿âÄ¾ÈøÍã¤ò2ËçÈ÷¤¨¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÆ¹ÂÎ¸åÉô¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿ÆÃ¿§¤¢¤ëÇÛÃÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢YA-9¤Ï¹âÍãÇÛÃÖ¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¼çÍã¤ÎÉÕ¤±º¬¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿Èæ³ÓÅªÊ¿ËÞ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏYA-9¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢YA-10 ¤¬¤¹¤Ç¤ËÊÆ³¤·³¤ÎS-3¡Ö¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡×ÂÐÀø¾¥²üµ¡¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿TF-34¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢YA-9¤ÏÅö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¿·¤·¤¤¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î°ìÉô²óÅ¾¼´¤Ë¥®¥ä¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Ç³Èñ¸þ¾å¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥®¥ä¡¼¥É¡¦¥¿¡¼¥Ü¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤ÎF102¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯6·î¡¢¡Ö¼«Í³¤ÎÈÖ¿ÍºîÀï¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¾å¶õ¤òÈô¹Ô¤¹¤ëA-10¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥ÈII¡×¡ÊÊÆ¶õ·³¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥É¥á¥¤¥ó¡Ë
¡¡YA-9¤Î1¹æµ¡¤Ï1972Ç¯5·î¤Ë¡¢2¹æµ¡¤ÏÆ±Ç¯8·î¤Ë½éÈô¹Ô¤ËÀ®¸ù¤·¡¢10·î¤«¤é¤ÏYA-9¤ÈYA-10¤¬Â·¤¤¡¢ÊÆ¶õ·³¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á»î¸³¤¬2¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èô¹Ô»î¸³¤Ç¤ÏÎ¾µ¡¤È¤â¤Ë¶õ·³¤ÎÍ×µá»ÅÍÍ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1973Ç¯1·îÊÆ¶õ·³¤ÏYA-10 ¤ÎºÎÍÑ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶õ·³¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢YA-10ºÎÍÑ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó°ÌÃÖ¤ÈÈøÍã¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¤è¤ê¥¨¥ó¥¸¥óÇÓµ¤¤ÎÀÖ³°Àþ³È»¶¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÀÖ³°ÀþÁÜº÷ÄÉÈø¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éÃµÃÎ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¿âÄ¾ÈøÍã¤¬ÆóËç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÀ¸Â¸À¤Î¹â¤µ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó½ÐÎÏ¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸»ºÌÌ¤Î»ö¾ð¤È¤·¤ÆÅö»þ¡¢¥Î¡¼¥¹¥í¥Ã¥×¤ÏF-5E¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼II¡×ÀïÆ®µ¡¤Î¼õÃí¤¬¹¥Ä´¤Ç¹©¾ì¤ÎÀ¸»ºÍ¾ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿È¿ÌÌ¡¢¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ï¹Ò¶õµ¡¤Î¼õÃí¤¬¤Ê¤¯¡¢YA-10¤ÎºÎÍÑ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¹Ò¶õµ¡ÉôÌçÇÑ¶È¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤â¶õ·³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Æ¥¹¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏYA-9¤ÏÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢´¶ÁÛ¤Ç¤ÏYA-9¤ÎÈô¹ÔÀÇ½¤ÏÀïÆ®µ¡¤Î¤è¤¦¤ÊÁà½ÄÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢YA-9 ¤ÈYA-10¤ÎÈæ³Ó¿³ºº¤«¤é3Ç¯¸å¤Î1975Ç¯¤Ë¥½Ï¢¤ÇSu-25¹¶·âµ¡¤¬½éÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸ÌÜÅª¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤Îµ¡ÂÎ¤¬YA-9¤ÈÆ±¤¸¥¨¥ó¥¸¥óÇÛÃÖ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤·¤«¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸µ¡ÂÎµ¬ÌÏ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¶õ·³¤Ç¤ÏÉÔºÎÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿YA-9¤Ï¤½¤Î¸å¡¢NASA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢Èô¹Ô»î¸³¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¼è¤ê³°¤µ¤ì¤ÆQSRA¡ÊÀÅ½ÍÃ»µ÷Î¥¸¦µæ¹Ò¶õµ¡¡Ë¤Î¼Â¸³¤ËÎ®ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¸½ºß¤Ï¡¢1µ¡¤¬¥¨¥É¥ï¡¼¥º¶õ·³´ðÃÏ¡¢¤â¤¦1µ¡¤¬¥Þ¡¼¥Á¶õ·³´ðÃÏ¤ÎÇîÊª´Û¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ï·¸å,
²£ÉÍ,
ÀÅ²¬,
»ûÅÄ²°,
ÆÁÅç,
Ä¹Ìî,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹