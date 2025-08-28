YOSHIKI¡ßÆàÎÉÈþÃÒ¡¢¡ØTIME¡Ù»ï¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿2¿Í¤ÎÀ¤³¦Åª¥³¥é¥ÜÈ¯É½¡¡¥ï¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØY by YOSHIKI¡Ù¿·ºî¡õ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÆ±»þ²ò¶Ø
¡¡YOSHIKI¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØY by YOSHIKI¡Ù¤Î¿·¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸È¯É½²ñ¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢YOSHIKI¤È¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡¦ÆàÎÉÈþÃÒ¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
【写真】笑顔で乾杯！世界的コラボを実現したYOSHIKI＆奈良美智氏
¡¡¡ØY by YOSHIKI¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢YOSHIKI¤¬¡È¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç2018Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¿·¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸3¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØY by YOSHIKI Members Club¡Ù¤Î³«»Ï¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØY by YOSHIKI¡Ù¤Ï¡¢YOSHIKI¤ÈÊÆ¥Ê¥Ñ¡¦¥ô¥¡¥ì¡¼¤Î¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¼ê¡¦¥í¥Ö¡¦¥â¥ó¥À¥ô¥£Jr.»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê2009Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡£½é²ó¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î2008Ç¯¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³Æ¼ï¥ï¥¤¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤Ï¥í¥¼¥ï¥¤¥ó¤â¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¿·¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸3¼ï¤Ï¡¢9·î24Æü¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÍèÆü¤·¤¿¥í¥Ö»á¤¬¿·ºî¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£¥·¥ã¥ë¥É¥Í¤¬ÆÃ¤Ë¤è¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤À¤È¸ì¤ê¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¬ÌÔ½ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤¬Áý¤·¤¿¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£YOSHIKI¤â¡ÖºÇ¹â·æºî¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢¡Ö¥í¥¼¤Ë¤ÏÉ¹¤òÆþ¤ì¤Æ°û¤à¤Î¤¬¹¥¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤ò¹Ô¤¦ÆàÎÉ»á¤¬ÅÐ¾ì¡£Î¾¼Ô¤ÏÊÆ¡ØTIME¡Ù»ï¤¬Áª½Ð¤¹¤ë2025Ç¯ÈÇ¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë100¿Í¡ÊTIME100¡Ë¡×¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³Ú¤È¥¢¡¼¥È¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Î°ÛÎã¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£ÆàÎÉ»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤¬¡ØY by YOSHIKI¡Ù¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡2¿Í¤ÏÃÎ¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢¡ØTIME¡Ù¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ëÁ°¤«¤éº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÆàÎÉ»á¤ÏYOSHIKI¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤Ç¤âÀµÄ¾¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤½¤ÎÀº¿ÀÀ¤¬¤È¤Æ¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆYOSHIKI¤µ¤ó¤Î¥ï¥¤¥ó¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£YOSHIKI¤â¡ÖÁª¤Ö¤Î¤¬¶²¤ìÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥È¥ë¤Î·Á¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¤òÁª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬º£¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤ÏÆàÎÉ»á¤ÎÁ°¤Ç¡ØForever Love¡Ù¤ò±éÁÕ¤·¡¢ÆàÎÉ»á¤â¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥¤¥ó¤Ï¡ØY by YOSHIKI¡Ù¤ÎºÇ¾å°Ì¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯2·î¤ËÅÐ¾ìÍ½Äê¡£¤Ê¤ª¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï9·î30Æü¤«¤é³«»ÏÍ½Äê¤À¡£
¡¡¸½ºßYOSHIKI¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡ØEVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN KURENAI¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£Æ±¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î¼ó¤Î¼ê½Ñ¸å¡¢¥É¥é¥à±éÁÕ¤ò²ò¶Ø¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
