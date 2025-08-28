¥Þ¥óU¤Ë¡È¥¸¥ã¥¤¥¥ê¡É¿©¤é¤ï¤»¤¿±Ñ4ÉôGK¡¢ÅÜ¤ê¤Î¹ðÇò¡Ö¤ª¤ì¥Þ¥óU¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ë!¡×
¡¡¥°¥ê¥à¥º¥Ó¡¼¡¦¥¿¥¦¥ó(4Éô)¤¬¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×2²óÀï¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò·âÇË¡£¾¡Íø¤Ë´¿´î¤¹¤ë¥°¥ê¥à¥º¥Ó¡¼¤ÎÁª¼ê¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤À¤±ÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¡£±Ñ¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡±Ñ4Éô¤Î¥°¥ê¥à¥º¥Ó¡¼¤ÏÀ¤³¦¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-2¤ÇPKÀï¤ÎËö¤Ë12-11¤È¤¤¤¦ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼é¸î¿À¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¦¥Ô¥à¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þÅú¡£¡Ö¼Â¤Ï»ä¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤À¡£¤À¤«¤éÈ¾Ê¬¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ê¤¬¤éÅÜ¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ìë¤³¤½¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤À¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë¥Ô¥à¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤¬¤ó¤Ð¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£ËÍ¤Ï1ËÜ¤Ï¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤È¤ÏÃç´Ö¤¬¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤è¡×¤È²þ¤á¤Æ¾¡Íø¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ñ4Éô¤Î¥°¥ê¥à¥º¥Ó¡¼¤ÏÀ¤³¦¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-2¤ÇPKÀï¤ÎËö¤Ë12-11¤È¤¤¤¦ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼é¸î¿À¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¦¥Ô¥à¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þÅú¡£¡Ö¼Â¤Ï»ä¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤À¡£¤À¤«¤éÈ¾Ê¬¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ê¤¬¤éÅÜ¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ìë¤³¤½¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤À¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë¥Ô¥à¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤¬¤ó¤Ð¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£ËÍ¤Ï1ËÜ¤Ï¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤È¤ÏÃç´Ö¤¬¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤è¡×¤È²þ¤á¤Æ¾¡Íø¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£