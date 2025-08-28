「今日好き」寺島季咲、イメチェンビフォーアフター公開「短くなりました」
【モデルプレス＝2025/08/28】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた寺島季咲が27日、自身のTikTokを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出演美女、可愛すぎるイメチェン姿
寺島は「短くなりました」とヘアカットしたことを報告。カット前後の姿が収められており、胸下あたりまであった長さから、胸上までの長さに切り揃えられた新しいヘアスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「似合ってる」「イメチェン成功」「可愛い」「印象変わる」「真似したい」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。寺島は「卒業編2024 inプーケット」「卒業編2024 inセブ島」に参加した。（modelpress編集部）
◆寺島季咲、ヘアカットでイメチェン披露
