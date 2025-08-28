½©¤òÀè¼è¤ê¤Ç¤¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡ÖParfait ¡Á¥Ñ¥Õ¥§¡Á¡×¡ª¥·¥§¥é¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¹Åç¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×
¥·¥§¥é¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¹Åç¤¬¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡ÖParfait ¡Á¥Ñ¥Õ¥§¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡£
¡È¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¡É½©¤ÎÌ£³Ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Õ¥§¤Î¶¥±é¤Ç¤¹¡ª
¥·¥§¥é¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¹Åç¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡ÖParfait ¡Á¥Ñ¥Õ¥§¡Á¡×
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á9·î28Æü¡ÊÆü¡ËÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü³«ºÅ
¾ì½ê¡§¥í¥Ó¡¼³¬(L) ¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×
±Ä¶È»þ´Ö¡§3:00 p.m.¡Á4:30 p.m.
ÎÁ¶â¡§1¿Í 3,900±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë¡¿»Ò¶¡¡Ê4¡Á12ºÐ¡Ë1,950±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë¡¿ÍÄ»ù¡Ê3ºÐ°Ê²¼¡ËÌµÎÁ
Í½Ìó¡¦Ìä¹ç¤»¡§082-262-7173¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¡Ë¡¢Web
¥·¥§¥é¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¹Åç¤Î¥í¥Ó¡¼³¬(L)¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡ÖParfait ¡Á¥Ñ¥Õ¥§¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡£
ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¸ÂÄê¤Ç¡¢¡È¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¡É½©¤ÎÌ£³Ð¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
¡ÖParfait ¡Á¥Ñ¥Õ¥§¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÁØ¤´¤È¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¿©´¶¤ÈÌ£¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¡£
½©¤Î·Ã¤ß¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥§¤ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»º·ª¤Î¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ë¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Õ¥§¤òÂ¿ºÌ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ü¥Á¥ã¡¦¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡¦¥ê¥ó¥´¤òÁ¡ºÙ¤Ë½Å¤Í¤¿¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤È¤ê¤ó¤´¥Ñ¥Õ¥§¡×¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©´¶¤È¹á¤ê¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¡£
¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥·¥ç¥³¥é¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¬¡¼¥Ê»º¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥à¡¼¥¹¤Ç¡¢¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ò¥Ñ¥Õ¥§»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹á¤Ð¤·¤¯¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤·¤¿¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹ç¤ï¤¿¡Ö¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥é¥ó¥¸¥å¡×¤Ï¡¢Ç»¸ü¤µ¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¦¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡¦¥°¥í¥¼¥¤¥æ¤Ê¤É¡¢ÀÖ¤¤¼Â¤Î¥¸¥å¥ì¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤ä¥¶¥¯¥¶¥¯¤Î¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¹á¤ê¹â¤¤°ËÀªËõÃã¤Î¥à¡¼¥¹¤Ë¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥ÈËõÃã¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢´Å¤¤¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤¬ËõÃã¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡ª
¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤ò»È¤Ã¤¿¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤ò¥Ñ¥Õ¥§¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢¥ª¥é¥ó¥À»º¥³¥³¥¢¥Á¥ç¥³¥¯¥é¥ó¥Á¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥¹¤òÅº¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥±¡¼¥¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
½ë¤µ¤Î»Ä¤ë9·î¤â¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÇÎÃ¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤¹¡ù
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¡¼¥È
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»Å¾å¤²¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥Ö¥ê¥å¥ì ¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¡×
¤¸¤Ã¤¯¤êÄã²¹¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ë¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤òÅÉ¤ê¡¢¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¤¹¡ù
¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥¹¥¤¡¼¥Ä
¥á¥Ë¥å¡¼¡§
¡¦¥Þ¥í¥ó¥Ð¥¿¡¼¥µ¥Ö¥ì¥µ¥ó¥É
¡¦¹ÅçÁô±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥Á¡¼¥º
¡¦¥·¥ç¥³¥é
¡¦¥é¥º¤Ù¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥¯¥é¥ó¥Á
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥·¥§¥Õ¤ÎÃæÀî ¿·¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡¢5¼ïÎà¤Î ¡Ö¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥¹¥¤¡¼¥Ä¡× ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥Û¥Æ¥ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÀÊ¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª
ºÌ¤êË¤«¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¡¢°ìÂÀè¤Ë½©¤ÎÌ£³Ð¤òËþµÊ¡£
¥·¥§¥é¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¹Åç¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡ÖParfait ¡Á¥Ñ¥Õ¥§¡Á¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î6Æü¡Á9·î28Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¹¡ù
