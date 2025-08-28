岩堀せり、夫・GLAY TAKUROとドジャース観戦 もらった大谷翔平選手の人形も公開「羨ましい」「理想の夫婦」の声
【モデルプレス＝2025/08/28】モデルの岩堀せりが8月28日、自身のInstagramを更新。夫でロックバンドのGLAYのギタリスト・TAKUROとのロサンゼルス・ドジャースの試合観戦の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】GLAY TAKURO＆岩堀せり、夫婦観戦2ショット
岩堀は「Dodgers観戦でお人形もらった〜」とロサンゼルス・ドジャースの試合観戦を報告。球場での楽しいひとときを過ごした様子が伝わってくるTAKUROとの2ショットや、大谷翔平選手の人形が入った箱の写真などを載せている。
この投稿に、ファンからは「羨ましい」「理想の夫婦」「大谷選手の人形いいなぁ」「素敵」「楽しそう」といった声が上がっている。
岩堀とTAKUROは2004年5月に結婚。2005年10月に長男、2007年10月に長女が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】GLAY TAKURO＆岩堀せり、夫婦観戦2ショット
◆岩堀せり、夫婦でメジャーリーグ観戦＆大谷選手グッズも披露
岩堀は「Dodgers観戦でお人形もらった〜」とロサンゼルス・ドジャースの試合観戦を報告。球場での楽しいひとときを過ごした様子が伝わってくるTAKUROとの2ショットや、大谷翔平選手の人形が入った箱の写真などを載せている。
この投稿に、ファンからは「羨ましい」「理想の夫婦」「大谷選手の人形いいなぁ」「素敵」「楽しそう」といった声が上がっている。
岩堀とTAKUROは2004年5月に結婚。2005年10月に長男、2007年10月に長女が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】