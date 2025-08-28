愛知に新ランドマーク誕生！約1万人収容「名古屋アリーナ」2028年開業、スポーツや音楽まで広く活用
【女子旅プレス＝2025/08/28】愛知県名古屋市に建設予定の「（仮称）名古屋アリーナ」が8月27日に着工した。2027年秋に竣工、2028年初頭の開業を目指す。収容客数1万人規模の多目的アリーナとして、スポーツ観戦や音楽コンサート、企業の展示会など、多様なイベントの開催を予定している。
【写真】名古屋「ヒサヤオオドオリパーク」テレビ塔望む新たな公園一体型施設
同アリーナは、名古屋市営地下鉄名港線「港区役所」駅に近く、商業・スポーツ・住宅などの多様な都市機能が集積する「みなとアクルス」エリアに位置。
B.LEAGUE1部に所属するプロバスケットボールチーム「ファイティングイーグルス名古屋」のホームアリーナとなるほか、音楽コンサートやスポーツイベント、企業の展示会など、多岐にわたる用途での利用が見込まれている。
隣接して大型商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス」が営業しており、来場者は、アリーナでの熱狂的なライブや試合観戦はもちろん、イベント前後にららぽーとで食事や買い物を満喫することも可能だ。
また、同アリーナと商業施設が連携した特別な企画も予定されており、これにより、名古屋の新たなランドマークとして、スポーツ・エンタメ体験に加えて、ショッピングやグルメも楽しめる新しい価値を創出する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：愛知県名古屋市港区金川町101番22
敷地面積：約20,500平米（約6,200坪）
構造規模：鉄骨造・地上4階建
延床面積：約27,500平米（約8,300坪）
収容客数：約10,000人交通名古屋市営地下鉄名港線「港区役所」駅徒歩約8分
◆スポーツとエンタメが融合する新ランドマーク
■（仮称）名古屋アリーナ概要
