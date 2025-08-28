Ｘ ＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが２８日、都内で「ＹＯＳＨＩＫＩプロデュースワイン『Ｙ ｂｙ ＹＯＳＨＩＫＩ』新ヴィンテージ発表会」を開催した。ＹＯＳＨＩＫＩとともに今年の米ＴＩＭＥ誌「世界で最も影響力のある１００人」に選ばれた画家の奈良美智氏が同席。世界が認める二人がタッグを組み、新プロジェクトを発表した。

二人は、共通の知人をきっかけに知り合った。奈良氏は音楽とワインに精通しており、意気投合するまでに時間はかからなかったという。ＹＯＳＨＩＫＩプロデュースのワインと奈良氏が描くラベルを貼ったコラボワイン「Ｙ ｂｙ ＹＯＳＨＩＫＩ×Ｙｏｓｈｉｔｏｍｏ Ｎａｒａ」をリリースすることを発表。来年２月の発売を目指す。

奈良氏は「音楽もすごいけど、自分を出している所、正直に話すタイプで信じられるなと思った」とＹＯＳＨＩＫＩへ絶大な信頼を寄せ、コラボを決意。「世界中にこのワインが好きな方がいると思う。それに自分の絵がラベルを使われるのは光栄」と感激し、ＹＯＳＨＩＫＩも「奈良さんとコラボできるのが夢のよう。とても尊敬する芸術家とコラボできるのは感無量」と笑顔を見せた。

世界を舞台に活躍する二人の共感点を問われ、奈良氏は「物を作る孤独感。若い時の全てが始まる時の引き金が引かれる瞬間、若い時持っていた感情は共通性を感じる」を回答。孤独感という点でＹＯＳＨＩＫＩもうなずき、さらに「世界を視野に入れている部分も感じます」と付け足した。

奈良氏は「ワガママを言いたくなっちゃう。こんな所にピアノがあるということは」とポツリとつぶやき、横をチラリ。リクエストを受けてＹＯＳＨＩＫＩは、ピアノで「Ｆｏｒｅｖｅｒ Ｌｏｖｅ」を披露。奈良氏は「むちゃぶりしちゃって」と頭を下げつつ、間近で耳を澄ませて「いやぁ…言葉が出てこない」と感激していた。

「Ｙ ｂｙ ＹＯＳＨＩＫＩ」は、２００９年に誕生した自身がプロデュースするワイン。今年もシャルドネ、ロゼ、カベルネ・ソーヴィニヨンの３種をリリースする。