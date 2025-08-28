¡ÖLINE¡×¤Ç¿·´´Àþ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍ½Ìó¤ä¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ë¡¡JR3¼Ò¤¬È¯É½¡¡º£Ç¯10·î¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤Ø¡¡¡ÖPayPay¡×¤Ç·èºÑ¤Ë
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ê¤É¤Î¿·´´Àþ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¡¢ÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¡ÖLINE¡×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
JR³Æ¼Ò¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Åìµþ±Ø¤«¤é¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç¡¢Åì³¤Æ»¤ä¶å½£¿·´´Àþ¤Ê¤É¡¢¿·´´Àþ¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢LINE¤ò»È¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
LINE¤ÇÍ½ÌóÀìÍÑ¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ§Ã£ÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾è¼Ö¤¹¤ë1¤«·îÁ°¤«¤é¾è¤ê¤¿¤¤Îó¼Ö¤¬½ÐÈ¯¤¹¤ë4Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·èºÑÊýË¡¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡ÖPayPay¡×¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ø¤äÁë¸ý¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤ê100±ß°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉáÃÊ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë»öÁ°¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ê¤É¤âÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ïº£Ç¯10·î4Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢JRÅì³¤¤ÎÃ°±©¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
